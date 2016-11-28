2016台灣企業永續獎頒獎 獲獎企業數量與績效水準創新高

2016年《台灣企業永續獎》評選結果揭曉，頒發「企業永續傑出人物獎」、「十大永續典範企業獎」、「三大永續典範外資企業獎」與「企業永續獎」。

本屆起特別增設之「企業永續傑出人物獎」，首屆得獎者由各方推薦多位候選者中雀屏獲選，分別為「中鼎工程股份有限公司」余俊彥董事長、「國泰金融控股股份有限公司」李長庚總經理，以及「信義企業集團」周俊吉董事長。

「十大永續典範企業」首獎殊榮由製造業領域的「台積公司」、「台達電子」及「中鋼公司」，電信通訊產業的「中華電信」、「台灣大哥大」與「遠傳電信」，金融業別的「玉山金控」、「富邦金控」及「國泰金控」，以及屬服務業的「信義房屋」優質企業共同獲選。

首屆「永續典範外資企業獎」則由「美商3M台灣子公司(台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司」(Minnesota Mining & Manufacturing Company)、「台灣賓士股份有限公司」(Mercedes-Benz)，以及「惠普公司」(Hewlett Packard Enterprise & HP Inc.)三大跨國企業獲此殊榮。

「企業永續獎」則由「上銀科技」、「聯華電子」、「遠東新世紀」、「友達光電」、「中鼎工程」、「台電公司」及「東元電機」一同獲獎。

受邀出席的副總統陳建仁表示，本次獲獎企業在環境、治理及社會面都有卓越貢獻，在聯合國氣候變化綱要公約第二十一次締約方會議後，我們了解到公司企業社會責任與節能減碳的重要性；為善盡企業社會責任，企業不論是國內的發展及國際的接軌政府都不能置身置外，而政府也需民間共同努力，共同實踐CSR以發揮最大影響力。

《台灣企業永續獎》總召集人簡又新董事長表示，本獎迄今已邁入第九屆，就CSR各面向評選在永續績效表現優異的企業，獲獎企業營業額普遍向上成長，各績優企業EPS亦屢創新高；期盼本獎能以正向力量鼓勵永續績效卓著的企業，形塑台灣永續的楷模與典範。

從各獲獎產業表現顯示，CSR理念已在台灣各行各業生根，令人欣慰，這是企業的福氣，也是社會的福氣。獲獎企業都是台灣社會的楷模典範，盡力達成友善環境、教化社會等作為，未來期許企業與政府通力合作，共同發展國力，發揮國內外環境、治理、社會正面影響力，再創台灣美好的未來。

下午亦舉行台灣企業永續圓桌閉門高峰會，邀請國內外講師群與CCS所屬會員企業、學界等，就全球永續趨勢、企業因應策略、提升永續績效，以及尋求發展契機等CSR相關議題進行研討與座談。

本次會議分別由勤業眾信聯合會計師事務所的張煥穆協理、安永聯合會計師事務所曾于哲執業會計師、資誠永續發展服務公司朱竹元董事長，以及彭博亞太地區ESG研究分析師廖錦屏小姐等四位經驗豐富的國內外專業人士，分別講述「企業永續發展的全球視野與在地觀察」、「企業永續發展的全球趨勢及企業經營之因應規劃」、「企業永續發展的風險與機會」與「怎樣提升公司的社會責任(ESG)表現」等企業永續發展相關主題，並分析全球與台灣地區的概況，以及未來經營策略與風險因應之道等精彩內容。