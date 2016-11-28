對抗不景氣 企業永續是利器

2016年第9屆TCSA「台灣企業永續獎」近日陸續公布各獎項獲獎者，計有四大獎項類別：鼓勵企業執行永續績效之「企業綜合績效」類、各單項績效評選獎項「企業最佳單項績效」、企業資訊揭露透明之「企業永續報告」及表揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「企業永續傑出人物獎」。

其中最受矚目的企業綜合績效類獎項中，「台積公司」、「台達電子」、「中華電信」、「玉山金控」、「信義房屋」、「台灣大哥大」、「遠傳電信」、「富邦金控」、「中鋼公司」及「國泰金控」榮獲TCSA「十大永續典範企業」(The Most Prestigious Sustainability Awards-Top Ten Domestic Corporate)首獎殊榮。

「美商3M台灣子公司(台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司)」(Minnesota Mining & Manufacturing Company)、「台灣賓士股份有限公司」(Mercedes-Benz)，及「惠普公司」(Hewlett Packard Enterprise & HP Inc.)三大外商公司榮獲首次頒發的「永續典範外資企業獎」(The Most Prestigious Sustainability Awards-Top Three Foreign Corporate)。

根據金管會資料顯示，發布CSR報告書的上市櫃公司EPS(每股盈餘)平均為新臺幣2.45元，高於台灣所有上市櫃公司的2.03元約2成左右，顯見企業注重永續績效、誠信經營及倫理觀念，為企業帶來財務效益。

進一步分析「台灣十大永續典範企業」獲獎企業的2015年EPS(如下表)，大多數公司不僅獲利且表現亮眼，致力企業永續績效確實是對抗近來籠罩在不景氣陰霾大環境的利器，獲獎企業無疑成為台灣在地企業與外商學習效法的標竿。

主辦單位台灣永續能源研究基金會的「台灣企業永續學院」分析指出，企業永續績效佳，同時反映在獲利上，在不景氣且面對諸多競爭的市場更顯珍貴。

尤其本屆TCSA選出的十大典範公司，其EPS比台灣所有上市櫃公司平均值高出約4倍，在去(2015)年在傳產鋼鐵業及不動產業等業別景氣與經營環境不佳、很多公司財務績效均為負值的狀況下，獲獎企業都還能保持正向盈餘，足以印證永續績效好的企業經得起淬鍊與考驗，也佩服企業領導者與所有員工付出的努力與對CSR的實踐，相當了不起且值得鼓勵及喝采。