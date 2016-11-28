〈財經主筆室〉巴菲特稱自殺陷阱 台灣投資人，你還敢買航空股嗎？

復興航空無預警宣布解散停飛，10萬名旅客遭遺棄，擁有企管與法學雙學位的董事長林明昇在記者會上的解釋理由很多，主要基調表示他看不到台灣航空業未來有好轉的機會，油價上漲、美元升值外債增加…等，聽來頗有投資專家口吻，且經過精密的計算。

不過有趣的是，正當林明昇看壞航空業的同時，原本20年來，說絕不買航空股的股神巴菲特，這周卻申報旗下波克夏上一季砸下約新台幣418億元大買航空股，恰好跟林明昇持相反的看法。

據波克夏公司申報資料，上季不僅花13億美元買進美國航空、達美航空與聯合大陸控股（聯合航空母公司）等美國3大航空公司股票，還加上知名廉價航空公司西南航空股份。似乎上漲油價並不是巴菲特擔心的問題，美元升值的外債也不是股神擔心的重點，為何此時要買航空股，市場也是揣測紛紛。

巴菲特曾說「我既不會買鐵路股，也不會買航空股」。主要原因他在1989年也曾吃過航空公司大虧，他當年耗巨資3.6億美元購入全美航空優先股，但隨後公司淨值就跌跌不休，巴菲特在全美結束營運併給美國航空前沒有賠錢脫手出場，但從此長達20年他都不碰航空股。

他說，「千萬別碰那些正在快速擴張的行業，這些增長是建立在大量資金需求上的。在快速擴張期間，這些公司根本就沒法產生收益，航空公司就是典型代表，這類公司自始至終都沒有建立持久的競爭優勢。」而且年年致股東報告書他都提「看看這些航空公司的定價和競爭策略簡直就是在自殺」。

復興航空失敗與解散的原因大家議論紛紛，有人說是兩次空難事件，事實上華航失事率也不少卻沒有就此倒下；有人說是陸客不來兩岸直航需求降低，其實從兩岸直航後國內航空公司載運量原本就不升反降，陸客更喜歡搭乘他們自己的國航是不爭的事實，而國內幾家航空公司這幾年寧願犧牲東南亞東北亞等其它航線座位數去創造兩岸航線座位，比重高達七成。

復興航空更傳斥資11億元在2012至2015年間大買四架「高耗油」但座位較多的A330客機，專飛兩岸線搶生意，結果是載客率始終低於五成，如林明昇所說「每天一開門就賠1千萬元，每個月賠2億元」，然後再加上成立廉價航空威航後又突然停飛，導致第3季帳面上需大量認列停業損失…這些聽來都像是巴菲特2007年以前曾說的「自殺式的陷阱」。

然後公司說，「與其在負債大於資產，不如在還有資產可負責的時候解散」，就此讓10萬名旅客、上萬名小股東、1,700名員工和國內旅行觀光業淪為這些錯誤決策下的犧牲品，股票淪壁紙，還強調這是對社會負責任的作法。台灣投資人，你還敢買航空股嗎？