〈財經主筆室〉政府頻頻「灑小錢」補助救經濟 有用嗎？

時序已近年底，新政府520上台以來就忙著到處「救火」，除了最棘手的勞工與年金改革問題外，經濟問題也被釘得滿頭包。

兩岸關係急凍、陸客不來，新政府出錢撥3億元補助國人國內旅遊；航運業慘兮兮面臨經營困境，國有的陽明海運減資一半，交通部打算再注資，行政院更打算花600億辦紓困貸款救國輪；此外台股集中市場成交量低迷，交易人數創11年新低，政府打算每個月發50萬獎金獎勵成交值增長快的券商號子，新政府透過財政政策不斷「灑小錢」補助的方式，對台灣低迷的經濟真的有幫助嗎？

檢視一下，紓困航運業600億元，最主要擔心全球第七大船運公司韓進申請破產保護事件重演，而決定對港務業務、碼頭費折扣或金融機構給予航商貸款寬限等提供中長期融資，以預防進出口貨物出不去進不來的「系統性」危機。

先不論這些公司經營困境到底該不該由全民買單、當初擴充決策是否正確或草率等，作為執政政府，除國輪不能倒的考量外，其實更該考慮如何把灑出去每分錢都達到最大的經濟乘數效應，回過頭來挹注經濟、提高全民財富，而不是一個個失火、又一個個滅火，然後呢？

對新政府上任後頻頻灑錢補助，如補助國內旅遊，有人批評是「給魚吃不如給他們釣桿」，其實台灣也不缺「釣桿」，缺的是「市場」。對岸擁有十四億人口紅利，台灣雖是小國只有2300萬人口，但事在人為，如何「創造差異化市場」，提高國人在國內旅遊消費的誘因，該鼓勵的是創造市場或新商品的人，而不是把錢平均分攤灑給想要國內旅遊的人，結果每個人都只拿到一點點，人人都不滿意。

從保險業的例子來看，國內商業壽險及年金險投保率高達230.61%，即每人平均擁有2.3張保單，但台灣壽險業還是能賺到錢，保單銷售還是頻創新高，小國並不是就沒有機會；此外政府或許缺錢、財政有困難，但民間並不缺錢，而是熱錢找不到「安心」的投資管道，國泰金11月辦特別股募資，十年期利率破盤低僅3.8%，竟也超額認購搶翻天，因此該思考如何讓投資管道順暢、標的安全又有合理報酬率，資金自然就會到位，根本不用政府出錢。

再說台股成交量低迷，難道原因是券商營業員不努力嗎？拿50萬元獎勵可能還比不上一個大戶一筆大單的交易佣金來得多。外資熱炒高價股大型股，讓小散戶望門興嘆，是不是可考慮放寬上市櫃門檻，讓更多優質小企業可以IPO，只要主管機關作好審查把關，投資人有好的標的自然會上門，成交量自然提升。

鴻海董座郭台銘最近說台灣救經濟，不能只靠治標的「特效藥」，要用能治本的「中藥」，特效藥副作用大，治本的經濟改革才能讓L型經濟變成U型並形成長期趨勢。誠哉斯言，期盼新政府靜下心來，好好思考改革治本之道，別再白白浪費民眾辛苦工作所上繳的每一塊錢稅金了。