北市爆登革熱群聚感染 近5年首例

台北市內湖區再添兩例本土登革熱確定病例，自5月1日入夏以來累計3人確診，雖然時令已入冬，但此為首起社區群聚案例，也是台北市近5年來首起社區群聚。



衛生福利部疾病管制署今天公布國內入夏以來第7、第8本土登革熱確定病例，是一對住在內湖瑞光里的夫妻，兩人潛伏期間沒有國外及南部旅遊史，且是日前確診個案第6例的鄰居，兩戶相距24公尺，活動地點交集為住宅及附近黃昏市場，研判為登革熱社區群聚案例。



疾管署副署長莊人祥表示，這對夫妻家中另一名接觸者目前無不適症狀，疾管署及環保署已啟動相關防治作為。



疾管署長周志浩今天也率區管中心防疫人員前往瑞光里視察，並針對個案住家周圍150公尺執行環境稽查，發現週遭多處環境髒亂，因近日持續降雨，附近廢棄輪胎、汽車遮雨棚、隨處丟棄之塑膠杯容器等都已孳生孑孓。該里目前仍有潛在孳生源，疾管署呼籲民眾一定要配合孳清。



莊人祥表示，上次台北市發生登革熱社區群聚是2011年在士林區，當時有20例個案。目前瑞光里的3名個案研判是同一波感染，因當地人口密集，還有待觀察會不會有次波感染，約需觀察1週，擴大疫調進行社區監測至12月21日為止。



今年自5月1日入夏以來，共計8例登革熱本土病例（台南市及高雄市各2例，屏東縣1例及台北市3例）。



正值流感流行期，疾管署表示，流感與登革熱部分症狀類似，都可能發燒、頭痛、肌肉痠痛等，民眾一定要注意自身健康狀況，如出現疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史及居住史，方便醫師判別與診治。返家後也須做好防蚊措施，避免被蚊蟲再次叮咬造成疫情擴散。