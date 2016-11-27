香格里拉台北遠東國際大飯店

台北-2016年11月-耶誕歡慶氛圍漸濃，香格里拉台北遠東國際大飯店各餐廳包括馬可波羅(38樓)、IBUKI BY TAKAGI KAZUO(7樓)、香宮(6樓)及上海醉月樓(39樓)推出一系列精彩應景佳餚，美味集結狂放義國、精緻和風、正宗粵味及滬式經典等多重滋味予饕家選擇。同一時間，The Cake Room亦推出一系列繽紛可口的聖誕美點、豪華香烤火雞及兩款聖誕禮籃，包括傳統德式史都倫麵包、瑞士聖誕餅乾、造型薑餅屋、楓糖蜜汁燻火腿等，美味搶訂就趁現在！而每年最受矚目的台北101煙火，更是讓頂樓池畔跨年派對年年爆滿，今年也不例外，香格里拉台北遠東今年以星際太空為主題，舉辦「星際池畔派對」，將全台最高戶外泳池打造成浩瀚太空，推出中西自助佳餚、紅白酒無限暢飲與DJ現場熱力樂音表演，11月30日前購票享早鳥9折優惠！

今年聖誕節及跨年假期皆適逢週末連假，台北遠東館內各餐飲訂位如預期踴躍，尤以38樓馬可波羅餐廳訂位率最佳，目前已接近客滿，各餐廳平均訂位約八成，較去年同期訂位成長一成。此外，受到甫落幕的台北旅展所祭出的餐飲優惠發酵，歲末年終各餐廳使用旅展券訂位用餐民眾激增，遠東Café亦於周末期間推出「憑旅展券訂位用餐，週週再抽全新客房住宿券」優惠，民眾訂位亦相當熱烈，截至年底，自助餐平日訂位約達8成、周末各餐期幾近客滿。跨年夜限定推出的「燦耀煙花‧跨年住房專案」，以近距離欣賞台北101煙火房型為號召，贈送免費雙人早餐、客房迷你吧、以及客房佈置及紅酒等，目前訂房率逾八成。香格里拉台北遠東行銷公關部總監吳佳穎表示：「台北遠東每年的聖誕及跨年期間，無論在餐飲的設計及住房、派對活動的安排，將食宿玩樂以全包式概念，融入更多巧思，提供國內外旅客更豐富多元的消費享受。」而針對即將到來的聖誕住房，今年則主推「豪華閣超豪華客房」優惠專案，包括贈送餐飲消費、免費使用Mini Bar與豪華閣貴賓廳設施與服務的尊榮禮遇，目前於聖誕夜當晚訂房率亦達近八成。