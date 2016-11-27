孕媽咪不快樂 將影響寶寶腦部發育

研究發現，孕媽咪在妊娠期間的情緒會減少寶寶腦中皮質厚度，而該區域主要負責學齡前感知、思想、情緒和行為，因此研究人員認為，孕媽咪的情緒與寶寶腦部發展有著密切關係。

也許是因母性使然，大部分的孕媽咪從知道懷孕的那一刻起，就希望將所有最好的一切給腹中寶寶，尤其是飲食方面，除了會吃得營養和均衡外，還會額外補充營養補給品，目的是希望寶寶各方面能發育良好、贏在起跑點。但可能就因為太過於緊張了，多數的孕媽咪在妊娠期間的情緒往往是較抑鬱的，根據該研究顯示，若孕媽咪本身就有情緒方面的問題，在妊娠期間更應該要按時看醫師和控制好病情。

研究對象為52位孕媽咪，紀錄下她們妊娠期間和產後的憂鬱指數和傾向，到寶寶2歲半到5歲時，研究人員使用核磁共振（MRI）去掃描寶寶的腦部結構。

結果發現，孕媽咪在妊娠期間憂鬱指數較高的話，其的寶寶顳葉(主要負責聽覺)和額葉（主要負責認知思考與決策）厚度較薄。而憂鬱的症狀主要影響時期為孕中期和產後，也代表該時期為寶寶腦部發育的關鍵時間。這些腦部發育異常的狀況，通常與學習和行為障礙有關。研究更發現，孕媽咪抑鬱甚至會增加其寶寶在幼童時期的憂鬱症風險。

科學家尚未能解釋這兩者之間的相關性。但他們強調，研究結果證明了孕媽咪心理健康的重要性，不僅是要注意產後憂鬱症，妊娠期間的情緒也是一樣重要。