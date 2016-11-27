第53屆金馬獎得獎名單

第53屆金馬獎頒獎典禮昨（26）日晚間7時登場，由藝人陶晶瑩擔任主持人，頒獎嘉賓星光燦爛，包括法國影后茱麗葉畢諾許，知名導演侯孝賢、陳可辛、金馬影后吳君如、舒淇、桂綸鎂、金馬影帝馮小剛、金鐘影后林依晨、台灣男星張震、張孝全、鳳小岳、韓星宋承憲等重量級嘉賓，讓金馬舞台星光閃閃。

相聲演員出身的范偉首度入圍就稱帝，坦言真的沒想到會得獎，很淡的表演方式很吃虧，感謝評審耐心發現微妙處。評審認為范偉這次秉持靜水深流的意境，將八面玲瓏農場經理的善惡與媚俗做出細膩詮釋。

影后部分，繼第46屆金馬獎頒發雙影帝後，中國大陸電影「七月與安生」兩名女主角周冬雨、馬思純再創金馬首例，連袂奪下第53屆金馬獎最佳女主角。

中國大陸導演馮小剛去年以「老炮兒」登上金馬獎影帝，今年以「我不是潘金蓮」拿下金馬獎最佳導演。「導而優則演」的他回老本行後另類連莊，在華人影壇的地位更上層樓。



以下為完整得獎名單：