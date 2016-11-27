第53屆金馬獎得獎名單

第53屆金馬獎頒獎典禮昨（26）日晚間7時登場，由藝人陶晶瑩擔任主持人，頒獎嘉賓星光燦爛，包括法國影后茱麗葉畢諾許，知名導演侯孝賢、陳可辛、金馬影后吳君如、舒淇、桂綸鎂、金馬影帝馮小剛、金鐘影后林依晨、台灣男星張震、張孝全、鳳小岳、韓星宋承憲等重量級嘉賓，讓金馬舞台星光閃閃。
相聲演員出身的范偉首度入圍就稱帝，坦言真的沒想到會得獎，很淡的表演方式很吃虧，感謝評審耐心發現微妙處。評審認為范偉這次秉持靜水深流的意境，將八面玲瓏農場經理的善惡與媚俗做出細膩詮釋。
影后部分，繼第46屆金馬獎頒發雙影帝後，中國大陸電影「七月與安生」兩名女主角周冬雨、馬思純再創金馬首例，連袂奪下第53屆金馬獎最佳女主角。
中國大陸導演馮小剛去年以「老炮兒」登上金馬獎影帝，今年以「我不是潘金蓮」拿下金馬獎最佳導演。「導而優則演」的他回老本行後另類連莊，在華人影壇的地位更上層樓。
以下為完整得獎名單：
- 最佳剪輯：梁展綸、David Richardson／樹大招風
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- 最佳視覺效果：Douglas Hans Smith、Sam Khorshid、劉松／尋龍訣
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- 最佳動作設計：伍剛／唐人街探案
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- 最佳新演員：孔維一／八月
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- 最佳紀錄片：日曜日式散步者／本木工作室有限公司、目宿媒體股份有限公司
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- 最佳音效：房濤、郝智禹／長江圖
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- 最佳女配角：金燕玲／一念無明
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- 最佳改編劇本：梅峰、黃石／不成問題的問題
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- 最佳男配角：林柏宏／六弄咖啡館
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- 最佳劇情短片：九月二十八日‧晴／應亮
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- 最佳動畫短片：缺乏名字的場所／徐國峰
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- 最佳攝影：李屏賓／長江圖
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- 最佳原著劇本：龍文康、伍奇偉、麥天樞／樹大招風
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- 終身成就獎：張永祥
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- 最佳新導演：黃進／一念無明
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- 年度台灣傑出電影工作者：趙德胤
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- 最佳造型設計：張世杰／唐人街探案
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- 最佳美術設計：趙思豪／一路順風
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- 最佳原創電影音樂：林強／翡翠之城
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- 最佳原創電影歌曲：Arena Cahaya( Ola Bola )／詞：Rendra Zawawi、季小薇＆曲：季小薇、Rendra Zawawi＆唱：季小薇
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- 最佳導演：馮小剛／我不是潘金蓮
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- 最佳男主角：范偉／不成問題的問題
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- 最佳女主角：周冬雨、馬思純／七月與安生
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- 最佳劇情片：八月