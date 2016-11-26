金馬獎第53屆頒獎典禮 10大看點在這裡

第53屆金馬獎頒獎典禮今（26）日晚間登場，典禮有10大看點包括演員張震引言開場，歌手孫燕姿率台北愛樂兒童合唱團打頭陣表演，歌手李玟壓軸演唱等。

第53屆金馬獎頒獎典禮晚間7時在台北國父紀念館舉行，由藝人陶晶瑩主持，星光大道下午5時30分登場，藝人楊千霈、辰亦儒搭檔主持，在台視主頻LIVE轉播。

今年金馬獎頒獎典禮有10大看點：

1、「金馬53」主視覺以電影「牯嶺街少年殺人事件」為靈感，當年14歲演員張震飾演的「小四」拿手電筒探照暗處身影躍上海報，開場由張震引言向經典致意。

2、典禮表演由歌手孫燕姿打頭陣，攜手台北愛樂兒童合唱團唱出「我們的世界」，將帶來「Across The Universe」、「魯冰花」、「這個世界」等組曲，詮釋「赤子之心」溫暖傳達正能量。

3、典禮舞台耗資千萬打造，設計兩個大圓弧造型，以深度精雕方式呈現富含電影元素，如攝影機、燈光等繁複圖騰，並依典禮內容變幻多彩亮光，舞台上方搭配無數點點星光，營造綺麗璀璨的電影最高殿堂風采。

4、金馬導演鍾孟宏執導國片「一路順風」是入圍大贏家，包括最佳劇情片、導演、男主角、男配角、攝影、美術設計、造型設計、原創電影音樂，最後能抱回幾座金馬獎備受關注。

5、影帝后爭奪戰，唯一台灣爭帝代表柯震東，激戰香港影壇大哥許冠文、梁家輝、張學友及中國大陸硬底子演員范偉。台灣爭后代表吳可熙、許瑋甯迎戰中國大陸演員范冰冰、周冬雨、馬思純。

6、頒獎陣容有新婚的金馬影后舒淇；香港演員曾志偉率領兒子曾國祥、女兒曾寶儀同台頒發最佳新導演；金馬導演陳可辛與最佳拍檔金馬影后吳君如合體，8年前曾以「十指緊扣」頒獎，這次會有什麼點子讓人期待。

7、跨國組合頒獎亮眼，由法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）與合作過「紅氣球」的導演侯孝賢頒發最佳導演。曾在「首爾電視劇大賞」以中、韓、英語致詞的「零負評女神」林依晨，則搭檔「韓國男神」宋承憲頒獎。

8、歌手李玟（Coco）時隔7年再度為金馬獻唱，以「純粹浪漫」為主題，深情感性演繹多首經典電影情歌，甜蜜透露老公非常期待她唱「I Have Nothing」和「月光愛人」。

9、角逐最佳原創電影歌曲的中國大陸歌手竇靖童、馬來西亞歌手季小薇、中國大陸樂團「南征北戰」、歌手林意涵搭配吉他手保卜，將輪流登台獻唱入圍作品。

10、金馬獎典禮視覺藝術總監、動畫導演紀柏舟帶領專業團隊花8個月，分別為金馬獎22獎項以手繪動畫設計不同片頭，所有片頭元素組合起來會變成完整的金馬標誌，隱喻電影分工與合作，並為5部入圍最佳劇情片個別設計專屬動畫。