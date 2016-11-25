臉部僵硬 關節痠疼 平衡困難 巴金森病警訊之一

老年化海嘯來襲，不出15年，台灣巴金森病患恐倍增！台大醫院神經部吳瑞美教授指出，巴金森病是僅次於失智症最常見的神經退化性疾病，好發於60歲以上的中老年人，拳王阿里、台灣音樂大師李泰祥都是病友。據行政院預估，台灣兩年後將邁入高齡社會，醫師推估到了2030年，巴金森病患者可能大增一倍。

林口長庚醫院神經內科陸清松教授說明，巴金森病的動作障礙原因是腦內多巴胺分泌不足，如果將人體大腦運動區比喻為全身的動作指揮中心，基底核就如同參謀總部辦公室，而多巴胺就像負責傳送訊息的傳令兵，黑質部則是培訓傳令兵的基地；巴金森病患者的指揮系統因為培訓基地無法培育足夠的傳令兵，導致訊息傳遞紊亂，送出的指令不足，讓指揮中心便無法正常的帶領肢體完成日常動作。

吳瑞美教授解釋，巴病初期症狀不明顯，加上民眾對疾病不了解，確實在第一時間常會誤認為僅是疲累或關節痠痛症狀，多數患者從察覺至確診平均會花費兩年左右，加上巴金森病不是老人家的專利，近年來年輕型巴金森患者有增加的趨勢，提醒民眾如生活中常見有巴病十大警訊，，就應提高警覺，盡速就醫。

靜態顫抖 關節僵硬 行動遲緩 走路碎步 平衡困難 看東西感覺字體變小 面具臉（臉部僵硬、面無表情、呆板） 講話變小聲 關節痠疼 刷牙穿衣困難

吳瑞美教授表示，巴金森病主要症狀為靜止性顫抖(70%)；其次是關節僵硬、行動遲緩、步態異常(佔30%)等四大典型症狀，但動作障礙並非巴金森病患者唯一的困擾，許多非動作障礙症狀，如失眠、便祕、憂鬱，也會影響病患與家屬的生活品質，研究顯示，年紀越大，病情越晚期的病患，越容易出現。非運動症狀最普遍的症狀為頻尿(56%)，其次是淡漠、記憶差(30%)和憂鬱、焦慮(28%)。其中，巴病患者憂鬱的比率甚至高達一般民眾的2到3倍。

儘管巴金森病目前無法治癒，只要遵照醫囑治療，巴金森病可如同慢性病一般，患者能夠保有一定的生活品質。現有治療方式包含藥物治療、外科手術、語言治療、物理治療等，但是病程進入晚期，疾病控制恐面臨挑戰，除了舊有外科手術療法外，今年最新核准使用小腸灌流治療，嶄新的給藥方式，未來可望嘉惠更多病患突破治療困境。