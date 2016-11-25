〈時評〉興航 停航？ 復航！

這星期最大的新聞，莫過於復興航空無預警停飛並宣布解散。11月22日復興航空招開臨時董事會，下午突然宣布自23日起停航，並解散復興航空公司。接下來我們又看了一堆奇奇怪怪的事情發生。這裡我提出三個頭腦急轉彎的建議，來討論一下如何解決復興航空的爛攤子。

我建議如下:

建議一:

復興航空的事情，可先由政府介入，然後賣給美國總統當選人川普的事業集團。當然這個說法有點搞笑，但是也不是不可能。至於政府如何介入？法源何在？我們在下文再來討論。

建議二:

由目前台灣現有的航空公司來接手復興航空，其實這個方法是非常可行的。在美國三不五時就可以看到航空公司整併、飛原航線的公司名稱改來改去。主要是經營者易主而航線照飛。

在台灣大家熟悉航空公司，華航是國營企業、長榮及遠航是民營。其實除了華航.長榮.遠東之外，還有另一個航空公司亞洲航空公司。據了解亞洲航空的成立已有相當的歷史，與蔣介石時代中國的抗日戰爭、美國人陳納德將軍有關係。 我們在電視上看到有關追溯復興航空的歷史，也知復興航空與亞航、陳納德有些關係。

亞洲航空目前是飛機維修公司，但該公司本身沒有機隊，沒有固定的機群可維修，所以得到處爭取業務，若接手復興航空就有自己的機群基本盤，二來復興航空沒有強而有力維修團隊，兩者結合互蒙其利。大家會質疑亞洲航空有何能耐可接興航 ? 亞航是高知名度公司，在國際上享有聲譽，其內部董事應有國際業務及國際資金招募能力。亞航是政府可掌控的民營公司，11月2日剛產生新任董事長盧天麟。遇此興航搞飛機的重大危機，如找亞航來詳商，解決復興航空復航的之道，應是最佳辦法之一。

建議三:

以目前復興航空所有員工組成工會為經營主體，繼續來經營復興航空。當然需要這些員工，將他們目前能夠爭取到的資遣費、及可能的退休金等等，成為營運資金。另顧客也可以組一個自救會，將可能申請到的補償金拿出來，共組公司。當然還有貸款給復興航空銀行團等，將債權轉股權。 換句話講，就是由所有的債權人組成一個經營團隊，來接手原來的復興航空。這應該是一個可行的方式，只是不知道目前復興航空的員工，以及債權人有沒有這樣的本事及意願來經營，政府願不願意給必要的協助！

最後有關法律的問題。因為我們看到消基會在講，復興航空若是原先就想結束營業，却又低價促銷，這是詐欺。另外金管會主委李瑞倉說，除了內線交易之外，目前無法可管。我想興航停航這個事件裡面，最不重要的就是所謂內線交易的部分，因為它並沒有影響多少人，重要的是所謂的「無法可管」，要怎麼管。

我剛剛提到三個建議方法，都是不太需要修什麼法就可以進行的方式。假設今天需要有一些新的法律，才能解決復興航空突然停飛這個爛攤子，以目前民進黨在立法院絕對多數的現況來看，只要行政院決意要修改什麼法律，就應該可以達成。我相信在野黨也不會有什麼杯葛的動作的。

我想要説的是，復興航空的停航、或者復航(恢復飛航)，其實是在考驗政府行政團隊如何解決突發狀況的能力，並沒有那麼難，也沒有那麼複雜。以上是我對復興航空突然停航事件的一些意見，僅供決策者參考！