住理想大地加贈礁溪長榮鳳凰、花蓮蝴蝶谷或知本老爺　隨心任選

在挑選旅遊產品時，消費者一定有過這個困擾「想至理想大地渡假，但又想體驗另一家五星飯店？」假期很珍貴，就該花在刀口上。今年冬天，理想大地的生態公園經過一年的養地休息，日前再度開放，大小朋友期待的釣魚、搭竹筏等活動，皆可報名參加；理想大地也推出東部聯賣假期，兩個心願一次滿足，入住理想大地一晚，即加贈另一晚住宿券，任選礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮蝴蝶谷渡假村、或台東知本老爺酒店三者其一。

本次參與聯賣的三家飯店，都是獨具特色的頂級溫泉飯店，美人湯、黃金湯或露天風呂一應俱全，冬日來一趟暖呼呼的泡湯之旅，是最享受的事了。冬遊鉅獻方案如下：理想大地一泊一食搭贈「台東知本老爺酒店一泊一食平日券」，週一至週四入住理想每房加贈植物染旅遊手札乙次；理想大地一泊二食搭贈「礁溪長榮鳳凰酒店一泊二食平日券」乙張， 2017/01/20前入住理想享升等蜜月客房；理想大地一泊二食搭贈「花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村一泊二食平日券」乙張，，皆提供兩床舒適房型；以上專案房型均提供兩人入住，若需加人請向飯店詢問費用。

不管是東部跨縣市旅行，還是漫遊花蓮，自由搭配宜花東三家精選飯店，各有風格、獨具特色，安排三天兩夜充實又新奇，或選擇兩天一夜FUN玩兩次，一切隨心所欲，玩樂不設限！