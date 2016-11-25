進擊的巨人巨型投石機 現身板橋435藝文特區

2016新北創客月最後壓軸活動「創客市集」於今(25)日起連續2日在板橋435藝文特區辦理，邀請市長朱立倫與中正國中學生利用Scratch程式操作機器人，進行足球PK賽，再搭乘由屈尺國小全校師生共同以木作打造的小火車移動到另一主場地，並高舉光劍，一聲揮旗令下，啟動由金山高中設計組裝，結合機械、力學、數學拋物線等原理的三公尺高投石機，拋出巨型石頭精準命中城堡，讓新北創客公仔小漾的盟友大金剛從城堡廢墟挺身而立，手持「校校有創客 科技大躍進」標語，象徵新北創客教育發展歷程已從「空間營造」、「社群學校」進化到「校校創客」，按部就班逐步攻下堡壘。

市長朱立倫表示，新北市推動創客不遺餘力，8月底成立的「青年事務委員會」成立「創客運動組」；10月底勞工局在市府辦理新北自造嘉年華，接著11月由教育局辦理新北創客月，展現本市全面性推動創客的決心。推動創客須從校園扎根，進而帶動產業創新與轉型。本次創客月，內容從學術面的兩岸「創客論壇」、教學面的「數位教育博覽會」、成果面的「創客聯展」到推廣面的「創客市集」，已在教育階段奠下良好根基，未來新北市創客教育發展將進一步透過「產業資源引入」、「創客課程普及」、「行動體驗到校」等方式，達成「校校有創客」的目標。

現場最吸睛的，是由金山高中打造的仿中古世紀巨型投石機，金山高中響應「想得出來就做得出來」的創客精神，思索打造全國絕無僅有的創客作品，學校師生集體發想，由動漫「進擊的巨人」裏攻城略地的投石機得到靈感，正好可呼應新北市的創客教育，自103年推動迄今，已有非常大的進展。於是師生除鑽研物理、機械原理與風向等理論，並考量投石機的美感設計，找上曾服務於鄰近朱銘美術館的藝術工作者，共同討論與協助外觀上的修整，掌握使用投石機年代的中古世紀精神，讓投石機呈現出樸拙的木質美感。此外，參與打造小火車的屈尺國小蔡廷峯同學表示，從木工課程學習製作小火車、搖搖馬，還有資訊課老師教我們如何錄製剪輯影片，雖然過程遇到困難，但透過和同學一起動腦筋，終於想出解決的方法，現在覺得很有成就感!