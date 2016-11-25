深港通萬事俱備 深証股市持續吸金

第四季以來，深港通議題明顯發酵，吸引市場資金湧進深証市場，股市量能自9月的低谷翻揚。根據Bloomberg資料統計，9月份深証綜合指數每日平均成交值為2,530億元人民幣，而11月以來，隨深港通開通預期不斷升溫，統計至11/24的每日平均成交值已提升至3,527億元人民幣，量能明顯放大，激勵深証綜合指數本月以來累計漲幅達3.47%。

富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出，深証市場短期最大的利多固然是深港通帶來的資金熱潮，但景氣復甦帶動內需升溫，更是支持深証市場長期看好的理由。中國官方擴大內需政策施行至今，成效良好，11/20國家統計局公布1~10月份社會消費品零售總額逾26.96兆人民幣，年增率達10.3%，其中餐飲及商品零售消費表現，相對去年同期增長幅度分別為10.9%、10.3%，顯示居民消費需求增速仍高，相關族群可望受惠。

廖崇文說，深証100指數成分股中，內需消費、資訊科技合計占比約5成，其中內需消費占比逾3成，是比重最高的族群，消費品零售額表現強勁，深証股市可望直接受惠。此外，網路購物熱潮也是投資重點，本次社會消費品零售表現中，實物商品的網路銷售額達3.1兆，占社會消費品零售總額的比重為11.8%，年增率高達24.9%。未來在深港通啟動下，深証股市中的科技類股、軟體、食品、飲料等新經濟概念族群均為受惠類股，有望帶動股價表現，吸引外資進駐深証股市。FB深100（股票簡稱：FB深100、股票代號：00639）直接投資深証A股，是最具代表性的深港通概念股。