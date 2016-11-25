不斷尋找未來可能性的生技公司–肌活麗學創研所　　

肌活麗學創研所股份有限公司成立於2013年，是一家以細胞分子生物學為基礎的Design House（Design Formula ＆ Design Product），透過農科院技術移轉，在短短三年時間，具備國際生物科技研發與產品設計實力。董事長鄭裕正以行銷能力見長，因緣際會跨入生物科技領域，他觀察到健康保養科技產業已在全球引發巨大的影響力，且將造就生物科技產業的商機，邀請來自農科院的黃琇琴博士擔任總經理，負責產品研發，將生物體先天具備的能力找回來，以區隔市場。

鄭裕正表示，肌活麗學擁有頭皮活化以及皮膚活化兩大領域領先技術，已經取得美國、中國、台灣的專利，極具市場潛力，團隊已經將自身的技術應用設計在自有的品牌上，準備進軍亞太以及歐美地區。近期更將於國際分子醫藥期刋International Journal of Molecular Medicine發表重要白髮轉黑的研究論文，預料將引起國際焦點注目。

肌活麗學以皮膚及頭皮活化技術，開發出一系列產品，焦點產品Nature Coating美肌護系列中的「Renecin 新肌素」，以核心成分進化級初乳複合胜肽，作為皮膚活化。另一項令國際眼睛為之一亮的主力產品—PHARMANO髮蔓濃氧髮活龄素系列，則是來自農科院技轉生髮核心技術，耗時十年研製Hairlycin髮麗胜頭皮與毛髮的國際專利成分，用年輕形象、創新尋求未來可能性的理念，打入一片紅海的保養品與髮品市場，讓消費者在日常生活中亦能便利使用。

為了多角化經營市場，新推出基因檢測報告系統服務，將替全球的醫美診所客戶客製化個人專屬保養品、並可透過檢測機制，形成個人醫美療程項目及保健食品的專屬建議，創造出整合不同產業的力量，共同創新商機。公司成立3年，已設計擁有4、5個品牌，可透過網路購買，或者是醫美診所、植髮業者、專業沙龍，客戶大多是B2B，將逐漸走向B2C。

農科院育成中心的輔導，已由初期成功地協助創設專屬技轉衍生公司，更進一步有獨立自主的後續研發與設計實力，也吸引國際髮妝品牌Paul Mitchell與日本知名保養品牌「Fancl芳珂」相繼來訪。從他們的身上嗅察到台灣未來生技的新亮點，也看到新的國際商機正在招手呼喚。