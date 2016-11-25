HOTEL PROVERBS TAIPEI 賦樂旅居 全能管家打造貼心旅宿

HOTEL PROVERBS TAIPEI賦樂旅居為華泰大飯店集團旗下第五間飯店，於2015年9月正式開幕、2016年9月加入Design Hotels™會員並同步成為SPG合作夥伴。HOTEL PROVERBS TAIPEI 賦樂旅居以精品設計酒店為定位，館內僅設有42間客房，但是麻雀雖小，五臟俱全，更盡心為每位住客提供客製化貼心管家的服務。

客房營運經理王慧婷表示：「為服務這42間客房的住客，我們投入更多的人力配置，光是客房人員便多達50位。此外，要求每位服務人員擁有十八般武藝，懂得櫃檯接待、房務等工作項目，以配合臨時的調度需要。」但這些都僅是服務，針對貼心管家客製化服務客房營運經理王慧婷接著說明：「所謂貼心管家的客製化服務，即為住客的需求未到，服務就到。不等客人開口，所有的貼心服務即到位。因為當客人開口詢問時，再提供的服務就像是一個口令一個動作，完全失去了驚喜的感覺。」也就是必須洞察每一位客人的需求，並且提供量身打造的客製化服務，這正是HOTEL PROVERBS TAIPEI 賦樂旅居貼心管家的精神所在。

HOTEL PROVERBS TAIPEI賦樂旅居每間客房坪數從9.7坪至14.6坪，客房規畫皆以「區」為概念，沙發區、床區、沐浴區...每一區沒有固定位置，不以一般邏輯定位，在此，客房內每個傢俱都有自己設計的風格，旅客更能體驗到一推門進去就是浴缸的特殊房型，在熟悉環境得不到的體驗。充分體現HOTEL PROVERBS TAIPEI賦樂旅居的品牌精神「INDULGE YOURSELF」，展現細膩品味與肆意享樂的生活態度。