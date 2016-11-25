〈時評〉誰適任「大學」校長．「大醫院」院長？

我國大學法規定：「大學置校長一人，綜理校務，負校務發展之責，對外代表大學。」但並無明確規範校長之職權，顯然是為了給予大學校長更多的運作空間而特意不予明確規範的。

規範上，給予校長寬鬆的裁量餘地是必要的，因為校長一職處理的事務繁雜，又需兼顧治校理念，若給予明確的法條訂定，反有礙校長治校之發展。校長是學校內的行政、業務等各方面的負責人，為學校最高行政首長與代表人，相當於企業的執行長（CEO）角色；但是，一般企業是製造產品、提供產品與服務，大學卻是培養『人才』。

德國學者詹士培（Karl Jaspers）曾發表「大學之理念」一書，認為：大學中群聚學者，就像一個社團，大學生在期間以追求真理為職志。大學應是一個具備「學術自由」的教學與研究環境，學者們在傳播真理的自由下，幫助學生建立獨立思考的能力與態度。因此，詹士培認為大學不論研究或教學，均不能僅限於事實與技術的傳承，而應以培養全人（as a whole person）為導向，大學必須具備三個要素：學術性的教學、科學與學術性的研究、以及創造性的文化生活。也就是說，大學在承擔與時俱進的國家社會所需高等人才培育的職責下，必須同時具備前述三個要素。

更有位美國大學的校長克爾（C. Kerr），以「知識工業」（Knowledge Industry）之重地來描述現代的大學，他認為由於知識的爆炸及社會各行各業發展對知識之倚賴與需要，學術已與市場結合。現代的大學越來越大，越來越複雜，其成員已不限於傳統的教師、行政人員、與學生，還包括了「非教師」的專家型教學人員；大學組織已不止限於學院，還包括無數的研究中心等；大學的活動也已不限於研究、教學，還包括對外的諮詢、與國外的合作等，而成為一個具有高度多樣性的多元化有機體。

目前越來越多大學重視人文素養，透過課程設計，希望理工科的學生也應多加研讀人文社會有關的課程。日本京都大學被稱為「日本諾貝爾獎得主搖籃」，也是國立臺灣大學與清華大學的姊妹校，目前已經培育相關校友獲得10項諾貝爾獎，其中自然科學獎項超過半數；該校校長山極壽一接受訪問時，曾經談到該校不少自然科學學者也從事人文社會科學的研究，山極說，2012年以iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）研究獲諾貝爾生理學或醫學獎的山中伸彌教授，同時也在研究醫學倫理，大師們認為：「具有萬能分化性之iPS細胞的『再生醫學』研究，可以經過基因誘導分化之手段，分化成為身體中所有之組織與器官，讓人的身體再生、更新；但是不是也應該有一個倫理上的界限？到哪個程度是可以被人類社會普遍接受的？也就是說，如果沒有倫理的規範，新發明的科學成果就不應合法運用。這些是自然學科的學者所無法獨立完成的，必須有人文、歷史、社會科學等面向的整合研究，這也是目前普遍設立綜合性大學的目的。」

許多的研究與分析，發現現代的大學，對於學生的養成(或稱「培育人才」)應該給予以下五個特質，依次是『正面人格、積極的工作態度、團隊合作精神、人際的溝通能力』，最後才是『專業知識』。以大學各科系學位的課程設計，在經過四年的訓練，專業知識已經充足，但是在養成學生的情緒智商(EQ)、人生觀和工作態度等方面的特質，是需要在所有的課程、活動、及師長行為態度中融入，才能潛移默化提升學生的情緒智商，樹立正確的人生觀和工作態度。

由於目前許多國家(包含台灣)都重視世界大學排行榜，這類排名傾向以量化方式度量大學的成績名次，例如：教授在著名期刊發表的論文數量、大學所得到的研究經費、師生比例、...等。但這種量化方式，並無法體現大學教育最重要的目標，就是培育優秀人才。因此，大學校長應有宏觀的能力引導校務發展，一方面要重視排名，因為這直接影響大學對優秀教學研究人才及學生的吸引力，另一方面必須提醒自己，躋身世界大學排行榜並非教育的最終目標，能引領全體同仁，培育優秀特質的學生人才才是核心目的。

那麼，大學需要什麼樣的校長？甚麼樣的人員適合擔任校長？校長需要具備何種特質？學術成就最好的人員就適合擔任校長？為甚麼大部分的諾貝爾獎得主，並未擔任校長？

在台灣，有些大學的校長仍會授課、做研究及指導研究生。大多數學校由於校園民主抬頭，會公開徵求校長候選人，並由教職員及學生代表投票選舉出校長。大學裡的系主任或院長，在綜理科系或學院時，主要仍以自身專業有關的事務為主，尚適合由各自系院教師直接選任；至於綜理全校多種專業領域教師與各類研究資源的校長，其適任人選除了具備某領域學術成就之外，或許更應具備企業CEO 的一些特質才是。

至於大型綜合醫院的組織管理，與大學的情況類似，都是多種專業領域，各領域有各自的專家人力、知識研究與學習、特殊設備資源等。

總之，可以確定的是：現今世界的「大學」、與「大醫院」，所需專業分工之細膩、整合科技之複雜、知識領域之浩瀚，已絕非「名教授」、「名醫」，可以勝任的；唯有社會各階層人士，都能體認、接受此種無奈的現實，才能依據每一階段的現實需要，選擇出各該階段最適合、最恰當的領導人，帶領各該「大學」、「大醫院」往下一階段永續發展下去！