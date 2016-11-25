愛爾麗高額贊助600萬元 延續兩岸新聞獎 金媒獎優質意義

由愛爾麗國際醫療集團獨家贊助600萬元高額獎金，銘傳大學、台灣新傳媒文化發展協會及中華數位媒體教育培訓協會共同主辦的「2016兩岸新聞報導獎」、「2016兩岸華人金媒獎」，今(25)日舉辦獎金捐贈儀式，活動邀請愛爾麗院長李鐵國、銘傳大學傳播學院院長倪炎元教授、中華數位媒體教育培訓協會理事長李碩敏共同出席。

兩岸新聞報導獎中斷 民間奔走得以召開

首次民間主辦的「2016兩岸新聞報導獎」、「2016兩岸華人金媒獎」，由愛爾麗獨家贊助高額獎金，李鐵國表示，此次合作基於銘傳傳院倪炎元教授、李碩敏理事長辛苦奔走促成此次合作，加上愛爾麗集團長期投入社會公益不遺餘，希望愛爾麗的加入，能為延續兩岸新聞報導獎的價值與意義盡一份力。

倪炎元表示，由行政院陸委會主辦多年的兩岸新聞報導獎，因未再編列預算，2016年改由民間單位接下主辦，兩岸新聞獎截至去年一共舉辦了19屆，銘傳傳播學院即承辦了其中17屆，去年因許諾會繼續嘗試承辦，即向民間單位募款，十分非常感謝愛爾麗集團支持，讓報導獎意義能延續下去，激發優秀媒體人繼續創造報導的嶄新價值，激盪多元。

李碩敏說，十分榮幸能參與兩岸媒體界的重要盛事，也非常感謝愛爾麗的支持及銘傳傳院的承辦，未來協會將繼續加強兩岸數位媒體的教育培訓，期望能將兩岸媒體往媒體融合的方向發展，透過兩岸媒體的交流，將數位媒體教育持續壯盛下去。