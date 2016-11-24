蔡總統：所有外交和國際參與工作 都是需要長期努力

總統蔡英文今(24)日於總統府接見代表「我國出席第24屆APEC經濟領袖會議代表團」，蔡總統表示在宋楚瑜和全體代表團辛勞下，此次任務圓滿成功，值得肯定和感謝。

2016年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders’Meeting）於11月19日到20日在秘魯利馬市舉行。

蔡總統在接見代表團時表示，APEC是亞太最重要的經貿合作組織，台灣加入以來一直積極參與APEC的活動、倡議和各國交流合作機會，政府非常重視這一年一度的經濟領袖會議。

蔡總統說，她借重宋楚瑜長才，請宋楚瑜擔任領袖代表，於出訪前有交付幾項任務，也拜託宋楚瑜代為執行這些任務，包括透過國際交流為台灣帶回新的機會、密切注意區域經濟整合的發展以及向國際社會表達台灣人民參與區域經濟整合的期待。宋楚瑜以及全體代表團成員都以完成這3個任務為目標，全力以赴，把握正式會議和各種場合，與參與經濟體及企業領袖一一交換意見，在宋楚瑜和全體代表團辛勞下，此次任務可以說是圓滿成功，值得肯定和感謝，她要向宋楚瑜和全體代表團成員表示慰勉和感謝。

蔡英文總統進一步的說，對台灣來講，APEC是重要的平台，透過對話和協商平台，能實質參與和各國交流與合作，並把交流轉化成台灣機會。這些倡議顯示台灣絕對有決心和能力實質參與國際社會，更希望透過國際倡議，為台灣經濟發展創造更多機會。

蔡總統說，所有外交和國際參與工作，都是需要長期努力，這次APEC之行圓滿成功，她要感謝全體代表團成員和代表台灣參加APEC的3位代表及背後所有工作同仁辛勞；也請政府相關單位把這次成果做為未來努力基礎，將台灣在國際參與上得到的機會轉化為具體國家利益。