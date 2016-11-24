梅克爾：假新聞操弄民意影響民主選舉

這個(11)月川普跌破主流媒體眼鏡當選後，其中一個當選要素就浮上了檯面，那就是流竄在小報與社群媒體上的各種「假新聞」，這些假的媒體偽裝成正常媒體，利用情緒性的標題來吸引右翼的保守支持者，且這些文章在社群上比主流媒體的真實新聞更具致命性。

不過，看來現在只要民主選舉在哪，假新聞就會跟到哪，這似乎對於德國也不例外，當梅克爾想要在明(2017)年的大選中再度取得優勢當選時，極右派也正把握群眾對穆斯林與移民的恐懼，摩拳擦掌的想要在選票上獲得先勝。

這迫使政治光譜中間偏右的梅克爾，必須額外注意可能在社群媒體上流竄的恐懼謠言>

在23日的一次對國會演講中，梅克爾提及，全球化改變了現今意見形成的方式，網路媒體取代傳同媒體成為新的環境，25年前的意見流通方式已經不適用於現在的社會，因為現在有大量的假網站、機器人和惡搞訊息，這些東西每天都在生成加深偏見、歧視的內容，政府不應忽視。

梅克爾同時也告訴國會，她支持政府採取更嚴厲的手段壓制仇恨言論，也希望可以引進更為成熟的規範去處理日漸複雜的線上資訊，雖然對於新聞自由必須要保障，不過現階段出現了形式非常不一樣的媒體，這需要新的方式去規範。

與川普顧問Steve Bannon密切相關的極右派媒體布萊巴特網絡(Breitbart News Network)，正悄悄在德國大選前將其觸手伸進德國，當地媒體懷疑布萊巴特正試圖藉由分化新聞來挑起國內政治光譜的對立。

「西方國家中現正流行著民粹主義和政治極端主義，而我認為這是非常危險的一件事。」梅克爾這樣告訴媒體。