搶攻中部高端財富管理 富邦證台中市政分公司盛大開幕

沒有台股看盤區及人潮，也沒有可見的服務櫃台營業員陣仗，取而代之的低調簡約的接洽櫃台，及一間間供預約使用的洽談室，這是證券業為迎接新型態財富管理服務所打造的新天地。富邦證券台中市政分公司於11月23日盛大開幕，全力搶攻中部高端財富管理市場，總經理程明乾表示，新型態財富管理服務是提供整體資產規劃，而理財顧問則是協助客戶整合資產的財富管家，市政分公司是富邦證券積極轉型的第一家新型態營業據點，未來將有專家團隊定期進駐服務，全方位滿足客戶的創富、守富及傳富的需求。

富邦證券巿政分公司隱身於七期的鼎盛大樓，選在高樓層的25樓設址，格外顯得寧靜而悠閒。由於定調為提供高資產客戶財富管理服務，有別於傳統證券分公司以經紀業務為主軸，市政分公司成為富邦證券積極轉型為財富管理券商的第一家新型態營業據點，因此，其業務人員以具有豐富財富管理經驗的同仁為主，並定位為客戶的專屬財富管家；商品重心包含台、外幣在內的債券、基金、股票、保險和結構型等全方位商品；內部裝潢設計為資深理財顧問群規劃一個適合與客戶交流的空間，也是一個客戶能感受到舒適自在的地方。

富邦證券總經理程明乾表示：好的理財經驗，建築在理財顧問對客戶的瞭解程度，也在客戶和理財顧問互動的時間或頻率。好的理財結果，多是理財顧問能做好真正關心且瞭解客戶，提供專業且充足的資訊，建構完整的資產配置，以及能定期檢視並具延續性的服務。在服務上，富邦證券巿政分公司採用預約制，讓理財顧問在每一次與客戶會面前做好準備，與客戶會面時也能專心，專用的空間可以讓客戶自在且放心的與顧問討論他的理財需求，彼此都是聚焦的。