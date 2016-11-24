難民危機加劇 緬甸羅興雅人的難處

越來越多的羅興亞穆斯林難民在這周從緬甸逃進了鄰近的孟加拉，不過在跨越緬甸、孟加拉界河時，一艘船隻翻覆導致數人溺斃，而從針對羅興雅人的紛亂開始以來，已經造成至少86人喪生，2萬人流離失所。

一名父親Humayun Kabir在逃難過程中失去了他三個兒子的音訊，在描述沈船時依舊心有餘悸，他表示，同個村莊的人中有一群人決定離開，但是渡河到一半船卻突然沉了下去，雖然很多人會游泳所以可以安全抵達對岸，包含他的小孩在內仍有7個人失蹤。

緬甸軍隊在10月9日邊境檢查哨9名警察被殺後，就大舉進入與孟加拉毗鄰的若開邦省(Rakhine)，當地的少數民族羅興雅人在軍隊進駐期間，協同當地人權組織指控軍隊軍紀不佳，不僅殺害當地居民並任意在當地房舍縱火，還對婦女施暴，不過政府和軍隊皆否認此一指控。

這對於曾獲諾貝爾獎的翁山蘇姬而言，是執政8個月後的重大挑戰，因為自從2012年政府軍在若開邦省造成百人死亡的慘劇後，這是第二次出現這麼大規模的流血衝突，孟加拉政府對於邊境發生的大規模騷動，甚至特地召見了緬甸駐孟加拉大使表達關切。

一名資深的孟加拉外交官Kamrul Ahsan指出，儘管邊境警察很努力想要控制住狀況，但是緬甸境內的混亂扔導致數以千計的緬甸公民，包括婦女、老人與小孩持續湧入孟加拉國境，並以此向緬甸大使Myo Myint Than表達抗議，要求緬甸政府儘速確保邊境，並阻止媒體對於孟加拉的負面攻擊。

現階段聯合國機構尚未給出逃離緬甸羅興雅難民的確切數字，不過當地的志工告訴《路透社》，一個週末就有數百人跨越國境逃入孟加拉，而這個人數還在增加當中，而由於在當地的軍事行動，本來預計將對超過15萬難民提供必要飲食、醫藥的人道救助已經延遲了40天，對於原本目標對象羅興雅族群的狀況又嚴峻許多。

聯合國難民署(UNHCR)在孟加拉當地的官員John McKissick表示，雖然大量出逃的緬甸難民對孟加拉而言是巨大的負擔，但是很遺憾現在沒有更好的辦法，其他方式都講導致更多的傷亡和苦難，希望各界可以儘可能地對這些人提供協助。

對於難民而言，出逃也不是長久之計，一名在孟加拉邊界城市帶格納夫(Teknaf)難民營暫居的女孩Shawkat Ara告訴媒體，只要有機會，他就會立刻返家與失散的親人見面，不過，是要在國家回復和平狀態的情況下，這天或許不會很快的到來。