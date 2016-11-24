「2016年卓越最佳保險評比」頒獎典禮 金管會副主委黃天牧親臨頒獎

「2016年卓越最佳保險評比」活動，透過公平科學的調查，提供給國人明確的參考。根據金管會統計，現行臺灣地區共有23間人壽保險公司，為瞭解臺灣民眾對國內保險公司表現、服務的認知評比，委由世新大學民調中心負責調查一般民眾看法，再由卓越雜誌依專家會議評比，由金融監督管理委員會副主委黃天牧親臨頒獎。

本次出席頒獎的嘉賓有金融監督管理委員會副主委黃天牧、金融研訓院副院長盧陽正、台灣經濟研究院院長林建甫，均對此次活動表示肯定及讚賞，頒獎日期是2016年11月15日，地點則在台北寒舍艾美酒店舉行。

此次分為金控類人壽保險公司、非金控類人壽保險公司、產物保險公司與保險經紀公司四類，一共有十五家公司獲獎。金控類人壽保險公司為國泰人壽－獲得最佳品牌形象獎、新光人壽－獲得最佳服務品質獎、台灣人壽－獲得最佳企業社會責任獎與最佳風險控管獎、臺銀人壽－獲得最佳永續經營獎；而非金控類人壽保險公司則是南山人壽－獲得最佳品牌形象獎、保德信人壽－獲得最佳服務品質獎、三商人壽－獲得最佳數位獎、宏泰人壽－獲得最佳產品創新獎、中華郵政－獲得最佳永續經營獎；而產物保險公司類則由富邦產物－獲得最佳品牌形象獎、台壽保產物－獲得最佳服務品質獎、明台產物－獲得最佳風險控管獎、臺灣產物－獲得最佳永續經營獎；保險經紀公司則由公勝保經與大誠保經，獲得最加保險經紀人獎。

本次調查針對全國22縣市20歲以上一般民眾對保險公司的認知，透過電話訪問收集資料，使用電腦輔助電話訪問系統進行訪問調查，有效樣本數1068份，依22縣市人口比例做分層隨機抽樣，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。