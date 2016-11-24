中華電信獲頒台灣企業永續獎多項殊榮

台灣永續能源研究基金會於今日(11/23)舉行2016年台灣企業永續獎(TCSA)頒獎典禮，中華電信囊括「十大永續典範公司獎」、「台灣Top50企業永續報告獎-資訊及通訊傳播業金獎」、「社會共融獎」、「透明誠信獎」及「供應鏈管理獎」五項殊榮，連續三年獲得十大永續典範公司獎。

中華電信總經理石木標代表領獎並表示：「中華電信以成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司為願景，致力於落實企業社會責任，由資通訊產業本業勾勒多面向推動策略，並透過資訊揭露積極與利害關係人溝通，中華電信持續獲得多項肯定，不僅對員工具有莫大的鼓勵，也讓中華電信更有信心展望未來。」

中華電信在公司在治理面，除了持續精進業務發展，更積極強化供應鏈CSR管理，率先展開「電信業供應商企業社會責任二者稽核輔導」，全面體現「透明誠信、穩健經營」的企業文化；在環境面，則藉由提供創新資通訊服務響應節能減碳行動及創造綠色價值，並於今年認購4百萬度綠電，為全國第二大認購單位；在社會面，則以「縮短數位落差，創造數位機會」為理念，透過數位普及服務，消弭數位落差、積極深化在地耕耘。

中華電信不僅長期投入企業社會責任行動，更透過透明程序強化與利害關係人溝通。除了台灣企業永續獎外，中華電信甫於九月四度入選道瓊永續指數(DJSI)世界及新興市場成分股。未來，中華電信期望能透過更多元的管道與利害關係人進一步溝通、並開展更多的跨界合作，進而帶動社會永續發展、創造社會永續價值！