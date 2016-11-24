農業科技研究院育成中心 輔導嶄放新亮點　

近年來全球生物技術蓬勃發展，政府積極扶助列為重點產業的農業生物科技業，在行政院農委會努力下，正式成立財團法人農業科技研究院（以下簡稱農科院），旨在建構農業科技產業化及新創事業化的發展平台，以提供農業企業機構、農民團體及農民的農業技術及商品化、事業化、產業化服務，加速農業新創事業及國際化發展。

農業科技研究院創新育成中心有四大核心業務，包括「農業聯合育成中心」由四所一院創新育成體系建構而成，結合農、林、水、畜四個試驗所，加上農業科技研究院的創新技術育成能量，為進駐農企業提供空間及技術培育等服務，並透過派駐經理人、安排定點、定期駐點服務等措施，整合各育成中心之能量共同服務育成廠商。

另以舉辦聯合畢業暨成果發表會、聯合展售會、優質農企業參訪等活動提升育成公司曝光效益；「全育成服務」，提供包括創意聚焦及落實的前育成，技術、營運模式發展及商務輔導的育成期，以及市場、資金、跨領域及推薦優質畢業廠商進駐農科或科學園區等育成服務。

「提供加值服務」，協助育成廠商取得各項政府補助資源、獎項與認證、資金籌措、國際參展拓展業務、輔導進入資本市場等；「育成國際化」，與國際育成組織連結，建立輔導國際性公司的能量，並協助育成廠商國際化布局，如提供雙向軟著陸國際育成服務，媒合育成廠商國際化對接與布局等。農科院創新育成中心團隊成功輔導肌活麗學創研所、豬博士動物科技、臺灣動藥三家企業，成為農業閃亮的生技典範。