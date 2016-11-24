富邦深耕理財教育19年 2016最新「希望小富翁」問卷調查結果出爐

早在1998年，富邦體認到金融智能教育的重要，率本國銀行之先開辦小富翁理財營，深耕理財教育19年。2012年起更基於「以企業核心職能回饋社會」的理念，台北富邦銀行與集團內富邦文教基金會開始合作執行《希望小富翁前進校園計畫》，主動進入校園，舉行理財講座傳遞正確金錢觀及基礎理財知識，至今已巡迴157間學校，授課學生人數超過2.4萬人（24,826）;今年並新增教師研習營，總計將舉辦22場，受益教師數將超過1千人。

富邦金控自2015年底展開「富邦永續經營(ESG)願景工程」，積極運用金融業核心職能善盡企業社會責任，並以正向的力量為核心，聚焦領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信、及正向關懷五大策略，並與2015年聯合國發佈的全球永續發展目標做連結。其中在「正向關懷」策略中，結合集團旗下富邦文教基金會與台北富邦銀行核心職能，持續拓展金融教育向下紮根，因此自2016年起，除了持續進入校園舉辦學童金融課程外，為讓理財教育持續在校園發酵，特別新增「教師研習營」，從每天與學童接觸的教師著手，提供教師們正確的理財觀念與教材，充實第一線學校教師的金融理財智能，讓理財教育可以持續深化。

為更深入了解學童對於理財教育的意見與認知，自2015年起富邦文教基金會特別針對參加《希望小富翁前進校園巡迴講座》的學童作問卷調查，今年除了延續去年學童的問卷調查外，新增教師部分問卷，希望能夠更了解教師在理財知識上的需求，以及藉由教師的觀察來理解目前學童理財知識的缺口。總計學童部分回收有效問卷1131份，主要為高年級學童佔了81.5%；教師部分回收210份，其中教學經驗10年以上的教師佔了75.3%。