國立歷史博物館向來秉承著繪畫藝術薪火相傳的使命，特別籌劃《揮灑臺灣之美—水墨行者何木火彩墨展》，彙集整理何木火先生近期精采作品60餘幅，期盼藝術火種燃燒傳承，綿延不盡。

何木火先生，字世懷，號「水墨行者」。1958年出生於臺中縣大里市竹子坑農家，自幼即展現出不凡的繪畫天分，早年曾跟隨近代書畫名家井松嶺教授習畫，讓他對於傳統水墨的山水布局、筆墨趣味、皴法暈染等技法均有所領略。他卻又能在傳統筆墨之中而有所變化及創新，結合了潑墨、重彩、寫意、抽象等多種表現手法而推陳出新。

由於自幼生長於農村、山林，何氏的創作題材多以山水自然為主，多年來跋山涉水，尋訪臺灣大地山川之祕境，藉由墨筆將他對名山勝水的感動與讚歎漫漫地鋪述在畫布上，淬鍊出一幅幅氣勢磅礡、震撼人心的雋永大作！何氏的作品充滿濃郁的鄉土情懷及他對臺灣這塊土地的熱愛，自然的一草一木，在其筆下，格外動人。無論是雄偉峻秀的山勢、飄渺繚繞的雲煙、萬馬奔騰的瀑布，抑或是盤根錯節的樹藤等等，皆栩栩如生，躍然紙上。觀者彷彿可以走進畫中的山水，共同感受自然的氣息、溫度與溼度。

何先生投入水墨創作三十餘載，先後在國內外舉辦數次個展、聯展、巡迴展，不只獲獎無數，更對水墨藝術教育之推廣不遺餘力，曾擔任臺中各國中小、鄉鎮圖書館水墨指導老師、國立中興大學藝術講座講師、國立空中大學教育推廣班水墨創作班指導老師。為推動美術教育、鼓勵國內藝術愛好者從事水墨的研究創作，2008年舉辦了以何木火為名號的「揮灑臺灣之美」水墨行者獎美展比賽，設置獎金、印製美展畫冊，其後更應臺視文化股份有限公司邀請，自2009年10月起，在臺視健康娛樂臺播放「水墨行者何木火•揮灑臺灣之美」電視水墨教學，將水墨觀念和技法透過影像鉅細靡遺的一一示範。

本展覽自2016年11月25日起至2017年1月2日止在國立歷史博物館四樓展出，並於11月25日(星期五)下午2時30分舉行開幕典禮暨記者會，希冀藉此藝術之緣，除了展現何氏的生命史、創作觀，觀者可以在畫筆揮灑中感受藝術家的筆墨趣味與藝術巧思，同時領略臺灣之美。