士林官邸菊展打造10大區 27日開跑

台北市工務局今(24)日表示，「2016士林官邸菊展」將在27日盛大登場，今年以「菊世聞名」為題，利用千百朵各式菊花打造10大展區，顛覆民眾對菊花柔美、單調刻版印象。



「2016士林官邸菊展」11月27日盛大登場，為迎接2017台北世界大學運動會，工務局公園處特別以「菊世聞名」來銓釋菊展主題精神，利用巧奪天工園藝布置，打造各項精彩運動賽事，為世大運暖場。



公園處也自力打造3.2公尺高身戴菊花金牌的「菊熊讚」綠雕，今年菊展以「菊世聞名」為題，利用千百朵各式菊花打造10大展區，顛覆民眾對菊花柔美、單調的刻版印象，成就力與美的運動競賽場，並首次把歷年自業界搜集的百種各類大菊集中展出，讓民眾在「奪標名人堂」展區一次看個夠。



靠近中山北路五段460巷的入口則以菊科可食植物結合田園城市概念，創出優美的「菊之韻舞」展區；新蘭亭則可觀賞勞動部國際技能競賽金牌國手的精心佈置。



公園處說，除精彩展區外，今年特別邀請士林地區特色商家推出，菊展限定好康快搶優惠，包含菊花主題餐點、特色飲品、菊花酥DIY、旅宿及精品婚紗攝影優惠等，項目包羅萬象，提供民眾豐富選擇。



公園處處長黃立遠說，今年菊展除靜態展覽外，例假日高達27場次音樂、舞蹈及藝文活動，田園城市系列活動9場，活動多元，12月11日舉辦的親子創意扮裝嘉年華，獎品更是豐富，歡迎民眾活動當日穿著創意裝出席。



2016士林官邸菊展時間為11月27日至12月11日，為期15天，全園免費開放參觀，戶外展區開放時間上午8時至下午7時，室內展區開放時間上午8時至下午5時。