肺癌突破性治療 整合中西醫 減少副作用

肺癌是惡性腫瘤中發病率和死亡率增加最快速的癌症，也是國人10大癌症發生人數第2位，平均每44.7分鐘就有1人罹患肺癌，死亡率均占所有惡性腫瘤的第1位，每年超過7千人死於肺癌，人數急速成長中，而且絕大多數病患在被診斷為肺癌時，皆是中晚期錯失了黃金治療期。

肺癌的常見症狀有：咳嗽、咳血、反覆性肺炎或支氣管炎、呼吸和吞嚥困難等，若轉變成全身性症狀則有：食慾不振、體重下降、虛弱等。若有上述症狀，尤其是不明原因超過三個星期以上之慢性咳嗽，應儘速就醫，以免延誤治療。

肺癌已經不是一種單純疾病，檢測到的基因突變類型越來越多，所以異質性非常強，很多患者存在多重突變，或者突變的峰度不同，導致同樣的疾病、同樣的藥物，治療效果卻截然不同。因此患者在治療過程中會不斷出現各種疑難及新問題。嘉義長庚蔡熒煌院長表示，嘉義長庚「國際肺癌中心」將採用綜合治療手段，包括新的標靶藥物治療、免疫治療、質子放射治療及微創手術治療等，集結長庚各院區肺癌領域的專家，整合的診斷與治療，擬訂最佳的治療方式，以提高肺癌患者生活品質及生存率。

另外，為病人治療前、中、後期提供中西醫整合輔助治療，中醫經由體質調理，並結合中醫藥，藉以改善體質，增進體力，減低不適，並能減少肺癌治療之副作用。同時，重視病人及家屬出院後的身、心靈照護，尤其重視病人的生活作息與膳食營養調整。希望透過系統化的規劃，幫助肺癌病人得到更好的生活品質，減少復發的機會與提高生存率。

有鑑於肺癌發病率不斷增加與肺癌病患對治療諮詢的需求，嘉義長庚「國際肺癌中心」將於12月舉辦首次「國際肺癌研討會暨國際肺癌病友會」，邀請國內、外知名的中、西醫肺癌專家共同與會研討，並提供病友及家屬有關肺癌之飲食、復健、中醫調養、肺復原及心肺運動等新知講座，及開放肺癌病友免費諮詢。