今日最低溫淡水16.2度 另一波東北季風週六到

東北季風和華南雲雨影響下，今（24）日清晨最低溫出現在淡水16.2度，基隆17.2、新屋17.3度分別創該站今年入秋最低溫記錄，氣象局說，明日下半天氣溫回升，週六晚上又有一波東北季風南下。



東北季風南下、華南雲雨區移入，中央氣象局今天表示，今日清晨最低溫出現在淡水的攝氏16.2度，另外，基隆17.2度和桃園新屋17.3度，都分別創下該測站今年入秋以來的最低溫記錄，氣象局提醒，今日北台灣白天高溫也只有20至22度，感受上偏濕涼。



氣象局說，這波冷空氣將影響台灣至明（25）日，明天下半天東北季風逐漸減弱，氣溫回升，一直到週六上半天會是個短暫的空檔，但週六晚上開始第二波東北季風南下，北台灣再度轉為濕涼有雨的天氣，低溫下探17度，民眾要注意保暖。



另外，中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中提到，未來一週有熱帶擾動雲系在南海活動，各國模式顯示它在進入南海後有比較好的發展條件，但即使形成輕颱也是短暫的。



他說明，這個熱帶雲系將遇到南下的冷空氣並減弱，對台灣產生直接威脅的機率很低，但它會提供下2波東北季風充足水氣，使得降雨的範圍不但大、雨勢也比較強。