長期腹瀉 血便 當心罹患發炎性腸道疾病

現代人生活壓力大、飲食不正常，罹患腸胃道疾病的人不在少數，但如果長期腹痛、腹瀉且合併血便症狀持續3個月以上，就需提高警覺，恐罹患的是發炎性腸道疾病。反覆發作若未妥善控制會造成腸道穿孔、阻塞，得頻繁手術切除潰爛腸子，導致短腸或無腸人生。

就讀研究所的26歲王同學，身高180公分，但體重最輕時只有50公斤，他表示6年前高燒不退、狂拉肚子且解便有血，起初以為吃壞肚子，僅服用腸胃藥而已，沒想到症狀反覆持續，每天跑廁所次數高達15次，常拉到精疲力盡，後來被診斷罹患『潰瘍性結腸炎』。

發炎性腸道疾病又分為潰瘍性結腸炎和克隆氏症，每年發生率約10萬分之1，若以全台2300萬人口來算，粗估約有230萬名患者。不過，至今仍有許多潛藏尚未被確診的病人，正受疾病之苦，主因是初期症狀易與其他腸胃型疾病混淆，如大腸激躁症、痔瘡或盲腸炎。

潰瘍性結腸炎的病灶主要在直腸與大腸；克隆氏症則是從口腔到肛門都可能發炎、潰爛，較常發生在小腸或大腸。目前發病原因不明，推測可能是基因，加上腸黏膜免疫調節異常、腸道感染及腸內共生菌種改變，或與西式飲食、文明病及環境壓力因素有關。

臺大醫院內科部消化內科凃佳宏主治醫師提及，其好發年齡集中在20至40歲間，。常見症狀包括腹痛、腹瀉、體重減輕、血便、倦怠、發燒等，偶爾也會合併出現皮膚疹、關節發炎及紅眼(虹彩炎)等共病。醫師呼籲，只要有類似吃壞肚子、急性腸胃炎、或大腸激躁症狀卻反覆治不好，則建議進一步做內視鏡鏡檢，以及早診斷並治療。

台灣消化系內視鏡醫學會理事長王秀伯醫師表示，潰瘍性結腸炎及克隆氏症十分難纏，治療過程不容中斷，只要一復發就不可收拾。當症狀加劇或延誤治療，會帶來多種的全身性併發症，如腸阻塞、瘻管、腸造口(人工肛門)、關節發炎疼痛、膽管炎等，等於是集結二十幾種慢性病於一身，也容易因相關併發症死亡。

所幸中央健保署今年10月1日開始，開放健保給付「急性或嚴重潰瘍性結腸炎」與6歲以上的「兒童克隆氏症」，至於原本已給付的「成人克隆氏症」生物製劑的用藥期間，則從40周延長為56周，讓這群患者可不再因費用問題而放棄治療。

臺中榮民總醫院兒童肝膽腸胃科主任林捷忠醫師強調，生物製劑是目前被研究證實對腸道潰瘍癒合最有效的藥物，且副作用比類固醇及免疫抑制劑低。長期治療可讓發炎狀況緩解、抑制發炎反應、讓腸道功能恢復。越早使用，長期來看有助於改善病人的生活品質，降低醫療開銷。不過，他也提醒，發炎性腸道疾病屬於自體免疫性疾病，無法預防也無法完全治癒，即使現在有好的治療藥物，也需要患者持續配合，不停藥，才可真正降低併發症產生。