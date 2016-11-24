〈時評〉熱烈歡迎藍八踩線團

一個名為「友善城市農特產及特色伴手禮踩線團」的大陸訪問團正在台灣參訪。這是今年9月藍營8縣市（藍八縣）正副首長連袂訪問北京，獲得北京釋出8項利多之後，首個獲大陸官方授權來台參訪的踩線團，也是520新政府就任之後的第一個大陸官方踩線團。

藍八縣9月間的北京訪問，會見了大陸全國政協主席、大陸主管對台事務第二把手俞正聲，國台辦主任張志軍等人，雙方以「九二共識」為基礎，商定了對藍營八縣市的陸客旅遊、農產品採購、青年交流等8項讓利措施。

台灣輿論對此的批評，其一是北京在分化台灣，把台灣劃分為「九二共識區」與「非九二共識區」，更激烈的批評，直指這8個藍營縣市長根本就是辜顯榮、汪精衛。至於陸方，則是一副陽謀姿態，就是要分化、就是要統戰，他們甚至向綠營執政縣市喊話，只要接受「九二共識」，隨時可以加入。

然後，就是這個「藍八踩線團」的到訪了。踩線團成員除了承擔政治保全任務的對台官員之外，主要是來自大陸各地的銷售系統代表，他們的任務很單純，就是要為藍八縣12月在北京聯合舉辦的農特產品展開路，期望透過宣傳及電子商務系統，擴大對藍八縣的讓利。

著重北京分化手段的台灣媒體，一開始就為踩線團的政治任務重重描上一筆，包含他們只到訪藍八縣，對綠營執政縣市將「只路過，不消費」。但這樣的說法很快就被打破，踩線團到訪台灣當天晚上就在台北用餐，隔天又到宜蘭參訪、消費。台灣媒體及綠營政治人物對陸方分化台灣的能力及意圖都太過高估。

台灣面積不大，陸方對藍八縣的讓利必然外溢到其他縣市，即使外溢範圍有限，稅收總還是要交往綠營主控的中央政府。再且，即使所有陸方讓利都讓藍八縣獨享，陸方提出的8項讓利措施，和此前馬政府時代並無不同，但當時帶來「太陽花」，現在有什麼好擔心的呢？

再從宏觀角度來看，目前兩岸官方、半官方聯絡全數斷線，如何遂行台灣蔡英文政府的兩岸關係「和平穩定」目標？如何遂行對岸習近平的「和平發展」目標？

如果藍八縣能與對岸拉上關係，讓對岸得到一些對台統戰空間，減緩兩岸惡面相向的機會，又能讓台灣一些人獲利，且又不致對台灣國家安全、民心士氣造成傷害，何必擔心？就鼓掌熱烈歡迎吧！

（作者朱易，資深政治新聞工作者）