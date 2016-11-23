羅興亞人悲歌 緬甸境內衝突不斷

緬甸境內的種族矛盾已久。佛教立國的緬甸，長達半世紀壓迫國內的少數穆斯林，羅興亞人（Rohingya）。

緬甸政府否認羅興亞族基本的公民權利，禁止結婚、禁止祈禱，也不能受教育。政府甚至頒布禁令，認為羅興亞人非一個獨立的民族，僅是孟加拉來的非法移民。儘管這群穆斯林少數族群在緬甸若開邦 (Rakhine State) 北部落地生根多年，緬甸仍拒絕稱他們為「羅興亞人」。

2012年緬甸最西部的若開邦出現宗教衝突，信仰伊斯蘭教的羅興亞人與當地佛教徒發生激烈的流血暴動，造成20多人死亡、上萬人流離失所。失去家園的羅興亞人，有些鋌而走險偷渡至他國、成為海上難民，多數（一萬多人）則進入了環境髒亂的拘留營。

日前，一項緬甸軍隊執行的反叛亂行動，再次迫使上千羅興亞人放棄居所。

根據路透社報導，上周末至這周一，有數百位羅興亞人從緬甸逃至孟加拉，遠離逐漸升溫的暴力情勢。這項「反叛亂行動」據信是緬甸政府對於10月9日攻擊事件的反擊，當時的暴動造成九位員警殉職。目前還沒有明確證據能證明暴動時的武裝份子是誰，有說是毒梟、伊斯蘭恐怖份子等。

自那場暴動起，超過100多位人士（大部份是緬甸公民）遭軍隊殺害。人權觀察組織（Human Rights Watch）表示，自10月22日到11月10日，若開邦北部至少430戶家屋被焚毀。有可靠證據顯示，緬甸軍人濫殺毫無武裝的平民、強姦婦女。政府對此一概否認。U Aung Win，緬甸政府10月9日攻擊事件的調查負責人稱，軍人絕對不會染指羅興亞婦女，「因為她們非常骯髒。」

紐時報導，10月9日攻擊行動或許是肇因於早前政府的一份宣告。宣告稱，政府計畫拆除所有區域內的非法建物，包含超過2500棟家屋、600間商店、12座清真寺及超過30間學校。身為一位羅興亞人，民主和人權黨黨主席U Kyaw Min表示，政府的行為是大聲地宣布「我們要大力削除羅興亞人口。」

翁山蘇姬的作為？

一年前，經歷了一場歷史性的選舉，諾貝爾和平獎得獎人、緬甸長時以來的民主象徵翁山蘇姬贏得了大選，成為新政府的領袖。當時各界莫不期待，翁山蘇姬的上位可以為羅興亞人的苦難劃下句點。

今年九月，歐巴馬政府宣布解除自1997年以來對緬甸的經濟制裁，美執政團隊稱「在各項新政府作為中，美國尤其肯定翁山蘇姬在人權方面，為她的人民重新帶來尊重和未來。」這項美譽現在看來言之過早。翁山蘇姬本人堅持羅興亞人是外來的不速之客，稱他們是「孟加拉人」，認為緬甸政府對於10月9日攻擊事件的回應是基於法治信念。

若開邦區域急需外援

與此同時，大部分對若開邦區域的人道援助被迫喊停。聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，數以千計的兒童正在挨餓、缺乏妥善的醫療照護，政府應立即開放外援進入。

聯合國和美國共同呼籲，應對10月9日事件展開中立調查。人權觀察組織（Human Rights Watch）也大力疾呼緬甸應讓聯合國介入幫助，他們稱「如果翁山蘇姬女士要捍衛她人權鬥士的名譽，就應該立即邀請聯合國進入。」