只有7天 寶可夢Go百變怪Ditto就在你身邊！

手機遊戲寶可夢Pokemon Go又再次更新了，感恩節前夕宣布推出期間限定的感謝玩家的活動，不論抓寶或孵蛋，都可獲得雙倍的經驗與星塵，另外被雪藏已久的「百變怪」終於上線。

全球玩家風靡過一陣子的 Pokemon GO，因為後來官方封鎖了第三方寶可夢雷達後，人氣直直落。即便改版修正了不少 Bug，或是加入每日任務來吸引玩家回籠，還是難以回歸到人人低頭瘋抓寶的盛況。先前因應萬聖節的到來，舉辦了為期一週的「抓鬼」活動，除了隨處可見的鬼系精靈以外，還有經驗值加倍、糖果加倍、孵蛋公里數除以四，讓不少玩家又熱絡起來忙抓寶。

為了迎接感恩節的來臨和感謝玩家支持，Pokemon Go官方粉絲頁表示，今（23）日零時起至30日零時止，玩家所獲得的經驗和星塵都會加倍，另外，也調整寶可夢的CP值，將耿鬼、胡地、鐵甲爆龍等精靈CP值調高。

引述媒體報導，有玩家在PTT發文，表示自己今日早上打開遊戲隨手抓了一隻蝙蝠，結果沒有出現「Gotcha！」反而出現「Oh！」接著蝙蝠就變成百變怪Ditto。

Ditto會隨機化身成普通的小精靈，在地圖上顯示的也是化身後模樣，抓到後會播放特殊動畫，百變怪也會回到原樣。另有網友實際測試，使用Ditto攻打、駐守道館，Ditto會化身成對方使用的精靈。