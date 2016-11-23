台灣交換生在冰島：我來自台灣 但我沒有國籍

台灣人出門在外，不免會遇到令人困擾的國籍問題。一名李姓網友日前在臉書社團分享她在冰島申請居留證的經歷，周旋多時，最後ID卡上被改為「無國籍」（Stateless）。

這名網友在臉書社團「台灣人在歐洲」發文，表示自己雖然只到冰島交換半年，但ID卡上的國籍被註記成Chinese讓她一直很不舒服，「個人自我認同國籍就是『Taiwan』」，遂發電子郵件至冰島移民署反映。信件內容不外解釋台灣與中國的不同、自己從未拿過中國護照、以及冰島已明文規定不需簽證的國籍其一就是「Taiwan」。一項辦事效率極高的移民署這次卻在李同學連發三封信件後仍「已讀不回」。

李姓網友親自到櫃檯詢問後得到的回覆是：「因為台灣是不被承認的國家。」工作人員也莫可奈何。經三個月鍥而不捨地和移民署、登記處、台灣丹麥代表處的斡旋往來後，她終於收到冰島登記處寄發的新版居留證，只是國籍欄上寫著「無國籍」(Stateless)，還將出生地由高雄改為台灣。

「這應該可以勉強算我成功一半吧」，李姓網友表示，至少無國籍代表對方認同她「台灣不是中國部分領土」的陳述。她無奈地說，自己在之前從沒想過會變成「無國籍人士」，並認為，「身處在台灣的台灣人並不會感覺台灣越來越弱勢」，其實現狀拖著只會「越來越不利。」

對此，自由時報報導，外交部僅回應「我國在冰島未設代表處，已委由丹麥代表處接洽，反映國人的正確國籍。」

此篇文章在網路上引起廣大迴響，認為作者點出了台灣在國際上的真實處境。多名網友也紛紛留言分享自己在各國的經歷。據悉，目前瑞典、英國、法國、德國、荷蘭、義大利、拉脫維亞、科威特、美國、加拿大等國在居留證、簽證上都可用「Taiwan」或「TWN」作為國籍，唯有些可能需與當地辦事人員解釋台灣與中國關係，才能爭取成功。而日本則是在留卡（居留證）上可選填台灣，但戶籍謄本仍得維持中國。

有網友分享，與當地人員爭取時，儘管護照名稱是「Republic of China」，可指出護照代碼是「TWN」，與中國不同，作為立論點。

另外，中國新浪網、鳳凰網等對此事件都有相關報導，大量中國網民「翻牆」至李姓網友個人臉書批評、回應，引發台灣、中國兩方網友留言論戰。