孕期補充維他命D 大大降低寶寶過動症機率

為了供應腹中寶寶發育所需的完整營養,孕媽咪在妊娠前中後期三個時期該補充的營養大不相同,其中除了葉酸以外,維他命D也是前期就該適量補充,原因在於幫助胚胎著床外,同時也幫助寶寶肺部發育,降低氣喘機率,以及為自己和寶寶存骨本以維持牙齒和骨骼的正常發育。而根據丹麥一份新研究顯示,孕媽咪若適當補充維他命D,可有效降低寶寶日後過動和注意力不足的機率。

注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)一般需等到幼童3歲以後才容易被診斷和確診,但該研究觀測了來自丹麥的奧登塞市1233名幼童後發現,可藉由測量臍帶血中的維他命D濃度,在幼童2歲半時即可辨別出ADHD的早期症狀。

另外,臍帶血中維生素D的濃度若每增加10nmol/L,可降低寶寶日後罹患ADHD 11%的風險,而濃度到達25 nmol/L則可將機率降到最低;研究中已排除母親的年齡、吸煙、酒精、肥胖、教育程度、父母的精神疾病、寶寶的性別和年齡等可能影響結果的因素。該研究刊登於《澳洲及紐西蘭精神病學期刊》 (The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry)。

不過值得注意的是,由於維他命D為脂溶性,若攝取過量會囤積在體內,造成高血鈣、便秘、頭痛、頻尿、食慾減退和噁心嘔吐等症狀,醫師叮囑,千萬別自行到藥房購買,民眾應遵循醫囑後再服用。

根據研究指出,有78.8%的ADHD患者來自於遺傳,因腦前額葉分泌出的多巴胺和正腎上腺素量相較於一般人明顯偏低,也因此無法有效篩選進入大腦中的訊息,近期的研究也發現,經過大腦掃描後可以見到ADHD患者腦部的葡萄糖代謝活性,也相對於一般人低上許多,因此造成注意力無法集中,缺乏行為控制的能力,計劃組織的能力也不佳,進一步呈現出過動及衝動的症狀。

其他引起ADHD的原因還包括心理因素如家庭互動、長輩管教的方式和社會文化等因素。ADHD的主要病徵是:注意力渙散、注意力難以集中、活動量過多、行為衝動、自制力弱。

