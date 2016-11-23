富邦金控再度榮獲「台灣十大永續典範公司獎」

由台灣永續能源研究基金會舉辦的《2016 台灣企業永續獎》今日(11/23)舉行頒獎典禮，富邦金控再度囊括「台灣十大永續典範公司獎」、「企業永續績效類—創意溝通獎」及「台灣TOP50台灣企業永續報告獎—金融及保險業金獎」三大獎項，在永續經營的耕耘及優異表現備受肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控非常榮幸再度獲得三大獎項肯定，台灣永續能源研究基金會長期耕耘永續議題，《台灣企業永續獎》更是台灣永續議題的指標性評比獎項。透過參加評比，富邦逐年檢視在企業社會責任的作為與績效，並持續向各產業標竿企業學習精進。

蔡明興指出，富邦金控連續七年蟬聯金控獲利龍頭，為股東創造最大報酬的同時，也致力於將金融業核心能力轉化成企業社會責任推力，富邦金控於2015年啟動「永續經營(ESG)願景工程」，積極展開各項ESG方案，並將永續理念內化到企業內部營運，妥善利用金融核心職能推動各項培力計畫、善用金融影響力來落實環境永續、關懷社會弱勢族群，讓各方利害關係人都能受益。

富邦金控連續兩年榮獲「台灣十大永續典範公司獎」，獲獎理由為富邦金控每年參與社會服務活動，不遺餘力；且靈活的經營策略，使其經營績效相當優異。此外，亦透過多個基金會關懷各個年齡階層的需求，全面性投入回饋社會。富邦金控在於追求經營績效外，亦致力於公司治理與企業社會責任的經營，備受評審委員肯定。