港都在地金融好夥伴 台北富邦銀行「高雄分行」11/23全新改裝開幕

為提供大高雄民眾更便利的在地服務， 台北富邦銀行繼上半年完成鼓山分行、 港都分行改裝工程及新設左營分行後，今日(23日)高雄分行全新 改裝開幕。 富邦集團董事長蔡明忠以及台北富邦銀行總經理韓蔚廷親自主持開幕 儀式，與民眾共享開幕喜悅。為歡慶分行開幕，即日起至2017年 1月31日前，北富銀特別提供薪轉新戶專屬優惠， 新戶來行還有限量好禮3重送，歡迎大高雄地區民眾多加利用。

台北富邦銀行高雄分行於民國81年成立，位處民族路與六合路交叉 口，地理位置優異，鄰近有大統百貨、 高雄文化中心及國立科學工藝博物館，高雄市立圖書館也近在咫尺， 為商業與文化教育融合之區域，且鄰近高雄捷運信義國小站， 交通便利，為高雄市核心區域。

台北富邦銀行表示，高雄分行成立25年來， 秉持誠信精神落實在地服務，針對在地客群提供客製化的投資理財、 貸款資訊及保險稅務規劃等理財資訊， 除了讓客戶感受全方位的資產專業規劃，更秉持銀行「取之於社會， 用之於社會」精神，以實際行動回饋社會。如今年暑假， 北富銀於高雄舉辦的小富翁理財營活動，由分行同仁擔任理財講師， 建立小朋友正確理財觀念，不僅活動備受好評，也讓客戶備感窩心。