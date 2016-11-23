超人氣排隊甜點名店「CJSJ」聖誕快閃獻藝

聖誕佳節來臨，應景的美味甜品是耶誕大餐中不可或缺的要角之一，不斷為消費者創造非凡餐飲體驗的台北晶華酒店、繼今年4月邀請讓台北甜點控為之瘋狂的Lady M來台銷售之後，今年聖誕佳節、晶華酒店特別邀請到近日快速竄紅，在社群網路上引起熱烈討論的台中排隊甜點名店─「CJSJ」前來秘密花園(B2) 快閃獻藝，規劃四款秘密花園專屬、時尚精緻的法式秘密甜品，自12月10日起至12月18日開始提供銷售，同時，於一樓外賣櫃Regnent Gift Shop 、12月9日起至12月18日提供販售「Regent x CJSJ 耶誕糕點禮盒」以及4吋蛋糕外帶，是您歡度聖誕佳節菜單中最具品味的選擇！

位於台中的甜點概念店「CJSJ」是由法籍甜點主廚Soriano Joaquin與同是料理廚師的妻子Chuang Ju一同創辦，店名是以兩人名字的縮寫而成。SorianoJoaquin擁有多年在米其林餐廳的工作經驗，曾任職於巴黎「 Le Meurice AllenoYannick」與「Cedric Grolet，Alain Ducasse」和坎城「Grand Hotel-Park 45」甜點廚房，2012年曾榮獲Championnat de France du dessert 馬卡龍冠軍；而妻子Chuang Ju則曾任職於巴黎「Le Meurice」與安堤貝「Hotel Belles-RivesRestaurant La Passagere」。除了夫妻皆有米其林餐廳工作的資歷，「CJSJ」的甜點標榜食材95%也都是由法國空運進口，透過廚藝做出與真實水果形色幾乎一模一樣的甜點，則是該甜點概念店最著名的招牌。CJSJ擅長用多層次的創意手法顛覆傳統甜點的表現方式，保留法式甜點經典的味道，又不失精緻口感。夫妻攜手做出宛如藝術品的甜點，每款至少都有五層以上的口感，有些品項是直接在冷凍的狀況下徒手雕刻完成，突顯出主廚的高超技巧和絕佳耐心！同時，無論各品項賣得多好，CJSJ仍堅持每兩個月全面更換菜單、務必讓購買的民眾每次進入都有不同的驚奇，這些都是讓甜點迷為之瘋狂的因素！

台北晶華酒店與「CJSJ」聖誕限定合作的品項包含七款糕點、一盤飾甜點、一款可頌、以及數款四吋蛋糕。其中最有特色的莫過於「RJ 風尚」，RJ 代表了 Regent和 CJSJ這次象徵性的合作、「跑車」的外型是主廚以聖誕節小男孩的禮物為發想，同時代表了晶華酒店高端品牌的意象；「RJ 風尚」除了外型別具特色，口味也是相當獨特、層次豐富，紅色內層包覆的白色甘納許是先將大溪地香草及綠胡椒放入乾鍋煙燻，接著快速注入鮮奶油，使其吸附香料完整的香氣，接著拌入甘納許並於冰箱靜置24小時，取出後、主廚必須在低溫的環境下快速雕塑成型，第二、三層分別是芒果果泥，以及使用杏仁粉、香草籽烘焙出的杏仁脆片，最裡面一層則是法國傳統點心--由蛋白、杏仁粉及糖粉製成的達克瓦茲，層層內餡都分別孕育著別具巧思的口感與滋味，正是CJSJ無敵的魅力所在。

另一款值得推薦的獨家隱藏版、僅供單點內用的「溫度」盤飾甜點集，則是主廚發揮星級技法、精心設計出三種溫層、口感及容貌都各異其趣的創意甜點料理，「熱」的部分是將日式抹茶桿入餅皮、內餡再包入芥末奶油醬製成抹茶馬斯卡邦餃，將其放入狀似茶杯的器皿之中、注入以青檸檬及葡萄柚結合而成的澄色清湯中，最後再點綴上青檸泡沫，一入口溫暖而清新、香氣滿溢；「溫」是將糖漬胡蘿蔔捲淋上胡蘿蔔薑汁果泥，芳醇回甘的獨特滋味令人印象深刻；「冷」是以天然糖霜結晶創造出如同冰晶體一般的形狀與色澤，搭配荔枝慕斯內餡，於舌尖譜出繽紛曼妙好滋味。

其他令人垂涎的甜品內容，還包括以開心果杏仁海綿蛋糕佐以莓果果泥，最後以白色可可脂塑型而成、藏有溫暖熱帶水果內餡的「雪人」；將芝麻、胡椒及牛肝菌結合、以雪地中的蕈菇為發想概念的─「蕈」；於一樓外賣櫃Regent Gift Shop獨家販售的「Regent x CJSJ 耶誕糕點禮盒」，則是內含四款分別以杏仁焦糖香菜醬、柑橘為主題的白巧克力塔─「橙」；以檜木幕斯、日本柚子奶油醬搭配青蘋果果泥精製成聖誕樹造型，最裡層為布列塔尼酥餅的─「杉杉」；有著莓果獨特微酸帶甜口感的「草莓」；以及結合覆盆子及黑豆蔻，帶有溫暖秋冬氛圍的─「可可豆」。上述甜點單品套餐(含飲品)，活動期間將從中午12點至下午6點在晶華酒店地下二樓、麗晶精品的祕密花園供應，「Regent x CJSJ 耶誕糕點禮盒」、四吋蛋糕，則將於一樓外賣櫃Regent Gift Shop每日11點起提供現場販售。活動商品每日限量供應，售完為止。