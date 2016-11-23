〈時評〉具有台灣特色的中華文化總會

中華文化總會的爭議，終於落幕，其實，不論由誰出任會長，未來都應該走向一個具有「台灣」特色的中華文化總會，作為兩岸交流的另一項渠道，為華人文化注入新活力。



這次的文化總統之爭，主要是會長劉兆玄想讓文化界人士來接任，但總統府方面希望依循過去慣例，由總統來兼任會長。儘管過去曾由非總統人士接掌文化總會的情況，但那是例外，多數時候都是總統親自擔綱。



這從文化總統成立的背景，就可以看的出來。文化總統的前身是「中華文化復興運動推行委員會」，由蔣介石擔任會長，後來改為「中華文化復興運動總會」，為社團法人組織，但仍由李登輝兼任會長，到了陳水扁時，改名為「國家文化總會」，馬英九上台後，又改為「中華文化總會」，並交給劉兆玄負責。



從名稱上的變化，就可以看出時代潮流，特別是民進黨執政時期，拿掉了「中華」兩個字，因此，這是劉兆玄擔心重回蔡總統手上時，會發生「去中華化」的現象。



這些人的聲音，或許不是主流，卻也代表部分人士的擔憂，因為這很可能又是造成藍綠對立的另一項潛在因子，若要往此一方向推移，必須先凝聚更多社會共識，而非一意孤行，坐實別人的指控。



而且，有比改名更重要的是，例如，文化總會曾出版《兩岸常用詞典》，其實是兩岸文化的橋樑，這幾年積極推動的「走讀台灣旗艦計畫」，更是深耕台灣文化。這從兩個面向來說，若能讓中華文化總會更具有台灣特色，將能使得華人和中國大陸更了解台灣文化。



政治和文化，本來就密不可分，但也可以政治歸政治，文化歸文化，重點是在形塑具有台灣特色的中華文化，就算有政治介入指導，那又何妨？

（作者李平華， 資深媒體人）