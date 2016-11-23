閱讀鄉土人間與臺灣巡迴展　新北市立圖書館新總館展出

文化部所屬人權館籌備處與新北市立圖書館新總館，攜手共同推廣人權教育，以展覽結合閱讀，在圖書館中展出，平實地貼近大眾生活，以期待更多民眾實踐人權於生活中與關懷社會，展期至12月11日，敬請民眾把握觀展機會。

人權館籌備處主任王逸群表示，人權館籌備處是追求轉型正義、尋求歷史真相的社會對話平台，透過本展覽從政治人權議題更往社會關懷踏出一步，傳達民主與包容給下一代。

白色恐怖戒嚴時期是個失語噤聲的年代，《人間》雜誌創辦人陳映真、顧問諮詢徐瑛、業務主管史庭輝等都是白色恐怖的受害者，而《人間》以寫實攝影及報導文學方式，深入底層社會關心原住民、勞工、環保、婦女與兒童等議題，探索真相，追求正義，樹立鮮明的社會關懷旗幟，與臺灣人權發展歷程相互交映。

這次展覽特別挑選出《人間》雜誌中具代表性的照片，展覽以「陳映真先生與《人間》同仁」、「原住民關懷」、「婦幼關懷」、「勞工關懷」、「環境關懷」等五項主題，回顧了31年前《人間》雜誌推動社會關懷的種種努力，包括轟動一時的鄒族少年湯英伸殺人事件、鹿港反杜邦運動、基隆八尺門原住民的艱辛奮鬥、北臺灣多次煤礦災變，「每張照片都感受到攝影者的溫度」，歡迎各界朋友前來觀看，更深層面對真實的社會問題。

「閱讀鄉土人間與臺灣」新北市立圖書館新總館巡迴展自即日起至12月11日，於新北市立圖書館新總館7樓展出，透過豐富的影像圖文一窺臺灣1987年解嚴前後的社會現象與人權進程。11月26日星期六下午2時將舉辦「回到人間的現場－鹿港反杜邦30年」講座，邀請鍾喬導演主講，免費入場，地址新北市板橋區貴興路139號新北市立圖書館新總館，歡迎踴躍參加。