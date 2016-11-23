台北喜來登【新春･喜福花綻】 11/21起，年菜外賣及年節禮盒

春日百花綻，喜福賀歲來，台北喜來登大飯店推出多款精緻年禮與外賣年菜，由提供道地粵式料理的辰園和川揚料理著名的請客樓攜手獻上多樣充滿細膩巧思和精緻豐盛的美味料理， 11 月 21 日起開始接受預購 。辰園每年人氣爆棚的「富貴高昇」年糕禮盒，將瑤柱蘿蔔糕與芋頭糕的美味嶄露無遺，以及年年熱賣的XO醬、廣式肝臘腸和紅燒鮑魚等年節伴手禮組合，另有全新年節圍爐暖鍋「十全如意花膠桐燉烏雞」，特選黃金蟲草入燉，清爽甘美溫補首選；請客樓則推出菜色豐盛、色彩繽紛的「萬喜迎春年菜」套餐、二款頂級「佛跳牆」以及滋補養身的熱銷湯品「砂鍋一品雞」、軟嫩透彈的「浙式白玉千里腿」與風味獨特的「火烤秘製嫩子排」，另外，全新新品「紅藜桔祥鬆糕」造型討喜象徵富貴圓滿，每道TWD880起，多款精選年節珍饈，讓您輕鬆共享團圓圍爐之樂！

辰園：全新「十全如意花膠桐燉烏雞」及七款年節禮盒，送禮自用歡喜迎新春

辰園善將港式燉湯的養生精神融入菜色之中，此次主廚李豪盛推出全新湯品 「十全如意花膠桐燉烏雞」 ( 不含鍋 ) ，特別選用滋補聖品「黃金蟲草」與南非紅螺肉，搭配烏骨雞、花膠桐及響螺肉等食材，熬製4小時而成，濃郁鮮甜且富含膠質的甘醇雞湯，入口滑順，甜味持久不散，最適合闔家團聚餐桌前溫暖共享。

辰園每年最熱銷的商品： 「富貴高昇」年糕禮盒 ，由師傅純手工親製象徵「好彩頭」的瑤柱蘿蔔糕和「年年高昇」的芋頭糕，鮮甜的干貝搭配蘿蔔的清脆爽口，多汁綿密的彈軟嚼感正是擄獲賓客的原因，而鬆軟化口的芋頭融入米漿後，再加入炒香的蝦米與上選臘肉，鹹香滋味齒頰留香，除用心精選食材並保留道地港式美味外，雅致細膩的精裝禮盒更讓送禮者相當體面，是新年祝賀的最佳伴手禮！其他特色年禮包含年年熱賣的： 「福祿雙喜」雙醬組 ，由辰園招牌暢銷商品XO醬與新春限量單品潮式辣椒醬搭配而成；以及精選上等肉質，遵循古法手工製作的道地港式風味臘、肝腸，搭配經典XO醬或是潮式辣椒醬的 「聚福賀歲」臘、肝腸 + XO 醬禮盒 、 「納福賀歲」臘、肝腸 + 潮式辣椒醬禮盒 可供您選擇；同時，為滿足喜愛品茗的消費者，也特別推出以經典XO醬或是潮式辣椒醬，搭配擁有明亮紅豔茶湯及甜水上揚口感的日月潭紅玉所組成的 「鴻運金喜」日月潭紅玉 + XO 醬禮盒 、 「鴻運獻瑞」日月潭紅玉 + 潮式辣椒醬禮盒 ；此外，精選澳洲四頭鮮鮑魚，以老母雞、金華火腿、後腿肉等，加入富含膠質的鵝掌煨燉， 「富貴迎春」鮑魚 XO 醬禮盒 ，口感軟韌帶勁，令人回味無窮。

請客樓：全新「紅藜桔祥鬆糕」，與您共享甜蜜滋味迎好年

為順應小家庭團圓的趨勢，請客樓每年均為賓客貼心準備菜色豐富的 「萬喜迎春年菜套餐」 ( 約 6 人份 ) ，於提領當日現做，內含「迎春繽紛五彩盤」、「吉祥長年燴鮑魚」、「如意紅糟牛肋排」、「賀歲松子鮮遊龍」以及「團圓砂鍋一品雞」，如想為餐桌增添更多美味，請客樓經典招牌商品 「浙式白玉千里腿」 ，特選約2公斤的豬前腳處理後，放入花椒、粗鹽、甘草、八角等香料醃漬入味，以大火蒸約4小時，豬腳熟透Q彈，風味極佳。或是 「火烤秘製嫩子排」 ，選用油花均勻的聖路易排，先以大火蒸到軟嫩，再抹上主廚以沙茶醬調製而成的秘製醬汁，放入爐火烤至焦香，多汁軟嫩的口感，絕對令人吮指回味。餐後甜點更推薦今年新品 「紅藜桔祥鬆糕」 ，特選極具營養價值的紅藜麥，融合桔餅、豆沙、葡萄乾、鳳梨乾等一同蒸炊，彈牙鬆糕咀嚼間滿是果乾甜香，口感十足、甜蜜連年。五星年菜輕鬆在家共享，讓您闔家歡度圍爐守歲！

春節時刻乍暖還寒，一口溫熱湯品入喉溫暖你我心房，年菜必備單點佳餚「佛跳牆」(約10人份)，精選各式食材搭配，如鮑魚、干貝、豬肚、魚皮等10餘種食材，熬煮後入罈煨製。罈罐開啟，醇香味濃，香味四溢。每盅TWD6,600起。散發金黃色澤的 「砂鍋一品雞」 ，嚴選老母雞熬煮六小時的雞湯底，加入鮮嫩的小土雞、干貝、特選金華火腿火爪腿部位，湯頭滑潤順口，滋養暖身。新春時節，台北喜來登為您精選眾多年節禮盒與外賣年菜，邀您一同以盛禮傳心意、團聚品珍饌。

※台北喜來登「新春･喜福花綻」年菜外賣與年節禮盒自2016/11/21(一)起至2017/1/24(二)預購，須於提貨前三日前預定，最後提貨日期2017/1/27(五)下午3:00止。

※2016年12月31日前，預購辰園禮盒及請客樓年菜商品並完成付款者，單筆消費不限金額，可獲得比薩屋現金折價劵四張(價值TWD1,000)。且因商品皆為手工製作，數量有限，售完為止。