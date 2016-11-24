專家：中年不健康 老年失智風險增6倍

（中央社記者張茗喧台北23日電）全球迎戰高齡化社會，歐洲老年醫學專家米契爾提醒，中年時期是老年健康與否的關鍵階段，如果中年時有肥胖、相關指數不正常，20年以後失智風險恐增6倍。

康健雜誌今天舉辦「2016高齡國際趨勢論壇」，邀集歐洲、日本老年醫學專家，談全球高齡化新觀念以及各國對於健康老化策略。

歐盟老年醫學會前理事長米契爾（Jean-Pierre Michel）在「變動中的全球健康高齡新觀念與新挑戰」演講中表示，2016年世界衛生組織（WHO）揭開一場照護革命，賦予健康老化新定義，認為健康老化不只是沒有疾病，而是要維持良好的生活機能。

為了達到健康老化新目標，米契爾說，醫療團隊必須跨領域合作，團隊中的醫師、護理師、社工都應學習老人醫學，並且各司其職，尊重不同照顧者，就能避免協調引發的爭議。

此外，米契爾提醒，中年時期是老年健康與否的關鍵階段，如果中年時有肥胖、相關指數不正常，20年以後失智風險恐增6倍，並呼籲家長應從小就教育孩子別抽菸、要有健康飲食，提早為未來做準備，維護自己臨終時的生活品質。

日本國立長壽醫療研究中心研究所前所長鈴木隆雄（Takao Suzuki）分享日本社區高齡促進經驗，他表示，65歲到74歲老年人算是前期高齡者，身體狀況通常較健康，對於社會的參與、社交也較豐富，但如果不做預防，這群人先是會出現「虛弱」症狀，漸漸營養不足、肌肉減少、痴呆等老年症候群會一一冒出。

鈴木隆雄發現，「虛弱」時期是老人身體介於健康與疾病的交叉路口，只要能適當預防，就能避免繼續惡化，根據統計，虛弱老人相較健康老人，失能風險高出近5倍，而且面對衰弱越是置之不理，功能衰退得越快。

為此，日本2006年長照重點就放在「預防」，鈴木隆雄說，目前全日本約有4500據點，預防社區老人家預防虛弱及老年症候群，像是讓虛弱的老人參加料理教室，提供足夠的營養、運動以及社交環境；對於失智症患者，這些據點也教老人做腦部運動，發現真能有效減緩腦部萎縮，相關指標也都有進步。1051123