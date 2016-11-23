日圓來到0.28字頭 半個月大貶6%

（中央社記者邱柏勝台北23日電）日圓續貶，哈日族赴日旅遊規格升等！今早台銀現金賣出價一度來到0.2894元，與月初美國總統大選當天收盤價相比貶了6%，每換新台幣5萬元，就能多一張JR東京廣域周遊券，新幹線坐到飽。



本月初美國總統大選，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出，市場原本預期美國政經情勢將有更多不確定性，美國聯準會（Fed）升息步調可望放緩，導致日圓、黃金等避險資產價格大漲，日圓一度升至101元兌1美元，而當天台銀牌告價格收盤價，日圓現金賣出價也升至0.3066元，市場看好日圓持續走升。



然而，川普勝選後宣布採美國製造、貿易保護主義等有利美國本土的政策，資金大幅回流美國，加上經濟數據回溫，美元指數持續向上突破101，美股更來到1萬9000點的歷史高點，亞洲貨幣普遍回跌，先前升勢最猛的日圓貶幅最深。



截至今天上午台銀最新牌告價格，日圓現金賣出價一度來到0.2894元，創今年4月1日以來逾7個半月新低。兌新台幣半個月就貶了6%。



以新台幣5萬元換匯，川普當選當日僅能換到16萬3079日圓，今天可換到17萬2771日圓，價差近1萬日圓，已經可以買一張JR東日本鐵道公司的「JR東京廣域周遊券」，3天內指定路線新幹線坐到飽，可以去伊豆泡湯，也能去GALA湯澤滑雪，讓哈日族旅遊行程自動升等！1051223