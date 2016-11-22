國美館推出「攜手‧譯藝非凡」同步手語翻譯「聽聽」、「看」

文化部所屬國立臺灣美術館近來年積極推動友善平權活動，已經辦理兩年的手語服務活動「攜手‧譯藝非凡」，將於105年11月27日(週日)首度結合專家導覽活動，邀請到藝術家薛保瑕教授及主播級手譯員王興嬙老師，推出「聽聽。看 薛保瑕說『直接面對─薛保瑕個展』」活動，共同為觀眾進行導覽及同步手語翻譯「直接面對–薛保瑕個展」，歡迎聽人朋友與聾人朋友一起來「聽聽」、「看」薛保瑕教授30餘年來的精彩創作。

「直接面對─薛保瑕個展」目前正在國美館202展覽室展出，由國立成功大學歷史系蕭瓊瑞教授策展，以回溯的方式，呈現薛保瑕教授自1983年以來迄今的藝術創作。國美館本次舉辦「聽聽。看 薛保瑕說『直接面對─薛保瑕個展』」活動，一方面是為「攜手‧譯藝非凡」手語導覽活動的聾人朋友，提供一個親炙藝術家現場導覽風采及魅力的機會，另一方面則為創造一個讓聽人朋友可以透過活動的共同參與，更加認識社會上其他不同需求的族群朋友，進而共同成就友善近用的藝文環境。

國美館竭誠歡迎有興趣的同好共同參與「聽聽。看 薛保瑕說『直接面對─薛保瑕個展』」，本次活動採現場報名(30名聽人朋友名額及30名聾人朋友名額)，為兼顧聽人朋友聆聽導覽的品質，以及聾人朋友近距離觀看手語的需求，參加本場活動的聽人朋友將全程採用語導機具，請聽人朋友於11月27日(週日)下午一時三十分起至本館大廳服務台登記免費借用語導機具，名額有限，額滿為止。活動詳情請上國美館官網查詢：http://www.ntmofa.gov.tw。