期交所舉辦上市櫃公司業務聯繫會議

近期上市櫃公司偶有因匯損而致財報不佳的報導，故外匯市場波動對於上市櫃公司之營運影響甚鉅，臺灣期貨交易所乃於今(22)日邀請多家上市櫃公司財務主管召開業務聯繫會議，會中介紹臺灣期貨市場發展概況及避險商品，包含期交所匯率、黃金期貨及選擇權商品，共計有22家上市櫃公司財務部門主管參加，會中與會來賓就國內衍生性商品市場交易現況與期交所進行交流。

期交所董事長劉連煜於致詞時表示，期交所考量臺灣外匯現貨市場交易現況，美元兌人民幣、歐元兌美元及美元兌日圓等匯率皆具交易規模，為滿足市場避險及交易需求，分別於去年7月、今年6月相繼推出人民幣匯率期貨、人民幣匯率選擇權，為臺灣期貨市場匯率類商品成功打下良好基礎。並於今年11月7日繼續推出歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等兩檔匯率期貨商品。這些匯率類商品之交易時間涵蓋臺灣外匯市場交易時段，提供持有相關幣別的進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人運用。另外，亦有貴金屬商品之美元計價黃金期貨、新臺幣計價黃金期貨及黃金選擇權，可提供上市櫃公司另一黃金避險交易管道。

劉董事長表示，期貨及選擇權具有「價格發現」及「避險增益」的功能，因此，期交所依各產業、各交易人之避險及交易需求上市各種商品，以達服務實質經濟的目的，且集中市場的期貨商品具備價格公開透明、資金運用效率高等諸多優點。由於匯率波動已成為常態，上市櫃公司倘能適當運用集中市場的匯率商品避險，將能為公司經營帶來加分效果。

歐元兌美元、美元兌日圓兩檔匯率期貨，加上去年7月上市之人民幣匯率期貨、今年6月上市之人民幣匯率選擇權，共計有6項匯率商品可供交易。期交所透過提供市場多元交易工具，讓交易人可依自有資金及標的偏好選擇交易契約。

由於上市櫃公司經營業務種類繁多且海外多有分支機構，不論在資金調度或是財務控管方面多有外匯交易需求。許多公司與國外公司進行貿易，需要隨時掌握匯率的升貶狀況。期交所亦於會議中向上市櫃公司介紹相關商品及交易結算機制，期使上市櫃公司未來可多善加運用匯率類商品進行避險。