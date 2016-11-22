新竹豐邑喜來登聖誕季募相機、教攝影

每年聖誕節是飯店最重視的節慶之一，「新竹豐邑喜來登大飯店」開幕以來每年都選擇以「公益關懷」來為溫馨的感恩季節揭開序幕。飯店今年十月份起展開為期一季的「用Eye看世界-募集二手相機」感恩聖誕系列活動，與「社團法人世界和平會」合作一同為新竹縣偏鄉小學募相機、教攝影並舉辦展覽，希望帶給偏鄉兒童一個全新的學習視角。飯店日前已成功募集到二手舊相機並於日前運送至學校展開三個月的教學計劃，為了將這個感動的過程分享給大眾，即日飯店也將於大廳展開「用Eye看世界-募集二手相機『活動紀錄展覽』」。

新竹豐邑喜來登今年「用Eye看世界-募集二手相機」第一階段「募集二手相機」收到來自各縣市民眾踴躍參與及熱烈迴響，已於十月底成功募集到128台相機，並於11月14日當天由飯店「蕭偉隆」總經理代表將募集的相機運送至尖石鄉「秀巒國小」，由「何崧瑀」校長代表接受。未來將由攝影師「鍾政宏」、「陳奕翔」、「康郁達」以及和平會志工一同於秀巒國小舉辦為期3個月共8堂的攝影課程，以活潑互動的方式讓孩童們學會如何使用相機，並用相機的新視角來認識自己與家鄉。為期三個月努力的攝影課程結束後，預計於明年第二季在飯店內展出孩童的攝影作品。

為了將活動期間與孩童互動的過程記錄下來，飯店也邀請專業攝影師「陳奕翔」及「鍾政宏」，捕捉每一刻孩子們用眼睛發現新事物的快樂與驚喜感，以活動過程的照片做為紀錄展，並由BenQ明基亞太贊助大型電視牆播放紀錄照片，展覽自即日起至明年1月13日止於飯店大廳開放空間溫馨展出。今日也藉由「『用Eye看世界-募集二手相機『活動紀錄展覽』」的開幕，特別邀請到合辦及贊助單位「社團法人世界和平會」、「秀巒國小」、「BenQ明基亞太」及合作攝影師等多位貴賓代表蒞臨，並由新竹縣大家長「邱鏡淳」縣長一同為此次的活動展覽揭開序幕。聖誕節期間飯店除了舉辦「用Eye看世界-募集二手相機『活動紀錄展覽』」之外，為增添館內聖誕節氣氛也將於12月起邀請社區學校或團體於飯店大廳報佳音。五個場次的「系列報佳音」分別為：12/10(六)晚上七點半「信義神學院兒童詩班」、12/17(六)下午兩點「美育音樂教室」、12/20(二) 早上十點「紐約幼兒園」、12/24(六) 晚上七點半「東興國小弦樂團」及12/25(日) 晚上七點半「金曲媽媽」，以上活動皆邀請民眾免費參與互動。以上新竹豐邑喜來登大飯店聖誕季相關活