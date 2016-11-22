復興航空解散停飛！員工協商、國內航運受影響

今（22）日復興航空公司下午召開記者會，表示因公司營運不善將解散且資遣全體員工，今天起全面停航。

員工何處去？

勞動部表示，復興航空應依《大量解僱勞工保護法》履行通報及協商等各項義務，並本於誠信，盡速與1,735名員工進行協商，竭盡所能提供優於法令之方案，善盡企業社會責任，以保障勞工權益及安定員工生活，避免衍生紛爭。

勞動部指出，復興航空已符合《大量解僱勞工保護法》規定要件，該公司依法應於60日前向台北市政府勞動局提報大量解僱計畫書，並於提報計畫書起10日內，本於勞資自治精神與勞工代表針對資遣條件等攸關勞工權益事項進行自主協商，倘未依法通報計畫書及履行自主協商義務，依法可處以10萬元以上50萬元以下罰鍰。

財務虧損大洞

復興航空子公司、負責廉航業務的威航自10月起停業，顯示財務陷入困境。

聯合報報導，復興航空今年前三季虧損持續擴大，稅後虧損達22.17億元，兩年內虧掉半個股本，現在載客率還不到5成，每天都在虧，一個月要虧2億餘元帳上已經出現資金缺口達36億元，董事會通過決定忍痛，向交通部申請停航後，將進一步解散公司。

復興航空表示，歷經兩次空難事故，公司採取多項革新措施，業績始終未能回復先前水準，加上航空業景氣不振，財務狀況持續惡化。公司指已成立緊急任務小組，分別就旅客退票、員工資遣、政府溝通、債權清償、及股東權益等面向，全力處理後續事宜。

周二停飛一天 影響逾5千人

復興航空解散，針對已購票旅客，復興航空提供無條件全額退費。中時報導，針對周二停飛一事，民航局事前並未掌握訊息。

民航局統計，今首當其衝共國內線7條、國際線5條、兩岸線8條，共5113人受影響；其中台北花蓮、台中花蓮約百餘人改由台鐵疏運，馬公、金門改搭遠東、立榮、華信；國際線去程改退票、回程簽轉長榮與華航；兩岸線廈門改走小三通，吳哥窟去程退票、回程另行安排。

另外，消基會也提醒，預訂復興航空班機的消費者，務必保留訂位、付費單據，作為證據並要求復興航空負起賠償責任。

空難意外家屬部份仍為談妥賠償條件

復興航空編號B-22816班機去年2月4日墜入基隆河，造成43人死亡慘劇，但和解問題還沒全部解決。據媒體報導，乘客部分至今仍有5名罹難者未與興航取得共識。家屬今在得知解散消息後，急於與公司重啓協商。

興航提出的賠償金額是1人1490萬元，與澎湖空難相同，外加60萬法事費用。吳姓被害人說，上個月才和興航談妥和解，當時興航以即期支票支付賠償金；他感嘆「入袋為安」，否則現在依復興航空的營運狀況來看，如果沒和解，可能錢就拿不到了。