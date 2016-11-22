明年三月望通車！機場捷運路線紫線藍線一次搞懂

延宕20年、通車承諾六度跳票，桃園機場捷運終於有重大進展！桃機捷運日前進行連續七天、關鍵性的系統穩定性測試，前（20）日宣布測試結果系統可用度達99.52%，通過檢驗標準，將以明年2月到3月間通車為目標。

桃捷自8次27日啟動測試，期間經歷6次挑戰失敗，機電系統屢屢出錯，如無線電傳輸系統斷訊（RTS）、車載行李異常（OTBHE）等，所幸經每次仔細檢討修正，終於在第七次測驗（11月14至20日）一舉達標，不僅可用度提高到99.52%，連續七天五分鐘延誤次數也由原先的8次收斂到1次。

交通部長賀陳旦昨（21）日偕同桃園市長鄭文燦，視察機場捷運A1站（台北車站），他宣布機場捷運系統穩定度和可用度都已達標準，待通過第三方安全驗證後，便可進行下一步的行政程序，聽取專家建議。

機場捷運路線怎麼走？

未來機場捷運開通後，預計以桃園國際機場為中介點，往東延伸到林口長庚醫院、台北車站，往南一路到高鐵桃園站、中壢火車站，路線總長53公里，沿途設置24座車站。機場捷運線將分成紫線（直達車）、藍線（普通車），班距六分鐘一班，以後從台北車站到桃機搭乘直達車，最快僅需35分鐘。搭乘每站皆停的普通車，則須50分鐘。

機場捷運路線行經台北市、新北市、桃園市三個行政區。沿線包含台北市、新北市三重、新莊、泰山、林口，桃園市的桃園機場一二三航廈、機場旅館、大園、橫山、高鐵桃園站、桃園體育園區、興南、中壢等，通勤族也可以考慮搭乘機場捷運。

(桃園機場捷運路線圖，圖片取自桃園捷運公司網站)

機捷可能票價？

桃園市長鄭文燦21日表示，票價部分，直達車與普通車統一票價，預計台北到機場的價格落在新台幣150至170元之間，具體價格仍在試算中，還需費率委員會核定，才能敲定。

不過，同樣是到桃園，搭乘桃園機捷從台北車站至桃園機場須時35分鐘，費用150-170之間，但若從台北搭乘高鐵至桃園，只要20分鐘，全票票價是160元，只不過若要至機場，須轉計程車或公車才能到達，接駁公車車程約20分鐘30元。

比較起來，機場捷運較快速、便宜，直達車中間又另設新北產業園區、長庚醫院等站，抵桃機又分設一二航廈兩站，旅客不用拎著大小包行李穿梭航廈，確實提供民眾另一種便利選擇。唯桃捷台北車站和北車捷運線並未共構，桃捷北車站位於雙子星大樓地下一至三樓 (重慶北路與市民大道交叉口)，民眾仍須計入5-10分鐘的往返步行時間。

另外，桃捷日後將比照香港、韓國仁川，提供預辦登機服務，將航空公司的櫃台延伸到市中心。旅客可以在A1站（台北車站）先託運大型行李、辦理劃位，取得登機證，僅攜帶隨身行李在市區繼續觀光、洽公。

(機場捷運三重站外觀)