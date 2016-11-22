通膨升溫 REITs具投資吸引力

儘管全球股市今年來表現不佳，然而REITs基金資產表現超亮眼，根據Bloomberg資料，今年以來道瓊REITs指數、亞太REITs指數表現雙雙超越S&P500與MSCI亞太指數，富邦全球不動產基金經理人徐翊達指出，由於全球多數央行未來仍將維持貨幣寬鬆政策，亞洲與北美的低利率環境，使高股利率REITs成為市場追逐之投資標的，可望持續吸引追求孳息回報的資金布局REITs資產。

囊括美、歐、日成熟國家與澳洲、香港、新加坡等亞太市場的富邦全球不動產基金，一手掌握成熟市場穩定股息的利益，與亞太市場的高度成長利多，故近期的布局重點將以亞太市場及低估值、高股利率考量為主。徐翊達說，目前該基金布局在美日成熟國家佔比約45%、亞太市場約55%，主要是考量成熟國家股價波動較為穩健但股利率相對較低，而亞太市場股利率較高但股價波動較大，因此，只有均衡配置與動態調整，才能兼顧成長與穩健。

今年上半年油價處於低檔，明(2017)年起可預見油價將緩步向上，而擴大基建又將刺激原物料與帶動中下游商品價格，油價緩升下將推升物價水準，通膨議題再起。通膨下將使固定收益資產受惠，目前美國REITS的平均股利率攀升到4~5%，優於平均3.3~3.6%的水準，美國利率政策仍將處於長期低檔區下，加上美國維持貨幣寬鬆與刺激財政，GDP將回復到2%以上，房價可望上揚。徐翊達認為，美國財政政策刺激與物價上漲，將使具不動產性質的REITs更有吸引力。